Ich bin ein großer Fan von Tom Segura, dem Komiker, der in vielerlei Hinsicht zum ersten Mal im Haus seines Freundes und Podcast-Monolithen Joe Rogan bekannt wurde, der in den letzten Jahren immer stärker geworden ist. Ich liebe seinen Podcast mit Bert Kreischer, nicht zuletzt die Folge, in der er feststellt, dass sein bester Freund auf Fleischfresser-Diät ist, und ich bin auch ein großer Fan seiner Stand-up-Comedy. Das Netflix-Special Ball Hog ist urkomisch und ich genieße fast immer Seguras Art, sich über einfache alltägliche Begebenheiten lustig zu machen und das Lustige im Alltäglichen zu sehen. Er war für mich lange Zeit eine etwas weniger trockene, etwas kindlichere Version von Jerry Seinfeld.

Der Attentäter, der versehentlich die falsche Person tötet und sich dann selbst erschießt, hätte ein urkomischer Sketch sein können, ist aber in dieser Ausführung überhaupt nicht lustig. Vor allem, weil Segura nicht gut ist.

Deshalb habe ich mich auf die Netflix-Serie Bad Thoughts gefreut, die von Segura geschrieben und inszeniert wurde und auf einigen seiner Stand-up-Auftritte basiert, in denen es darum geht, wie er in den nervigsten Situationen des Alltags von dunklen, mörderischen Gedanken heimgesucht wird. Es könnte zum Beispiel um den prätentiösen Barista gehen, der deinen Morgenkaffee falsch mixt und mit einem unhöflichen Achselzucken reagiert, wenn wir ihn bitten, unsere Bestellung zu korrigieren.

Segura träumt sich davon, als professioneller Killer zu arbeiten, der versehentlich die falsche Person erschießt und in eine knifflige Situation gerät, die, wie ich finde, auf dem Papier super lustig aussieht. Das Grundproblem hier ist jedoch (leider), dass Segura als Komiker viel, viel schlimmer ist als er selbst, in der Rolle des Stand-up-Comedian. Deutlich schlimmer. Tatsächlich ist er überhaupt nicht lustig. Es gibt hier keinen Satz, keine Grimasse, keine Erwiderung, keine Körpersprache oder Gestik, die ihn zum Lachen bringt, und da die Regie auch zu 100 % auf Segura ausgerichtet ist, dürfen seine Co-Stars auch nicht zu viel Platz einnehmen. So wird es nie lustig.

Der Servertechniker, der während eines Management-Meetings gebeten wird, den Mailserver zu reparieren, aber stattdessen in einer VR-Welt vor allen eingerahmt wird, hätte lustig sein können, ist aber eher nur jugendlich und subtil.

Werbung:

Der Humor ist auch unverschämt jugendlich, was lustig sein kann, aber nicht, wenn sich alles um genau das Gleiche dreht. Seguras Drehbuch dreht sich hier zu 99,99% um Sperma, homosexuelle Beziehungen und Kacke - und nach einem Dutzend oder so Sketchen mit dem gleichen dummen und unbeholfenen Ende, dem es an Finesse mangelt, ist es leicht, in einer halb gelangweilten Phase zu landen, in der der Rest der Staffel einfach nur vorbeifließt, wie die TV-Version einer normalen Radio-Tirade. Ich muss jedoch sagen, dass der Sketch über die schöne Französin und ihren Hexenzwilling lustig ist und das Einzige, was ich an Bad Thoughts geschätzt habe. Ansonsten ist dies durchweg schlecht.