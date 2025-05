Liebe, Tod & Roboter Vol. 4

HQ

Ich habe es im ersten Absatz jeder Rezension der verschiedenen Anthologie-Sammlungen von Love, Death & Robots Kurzgeschichten gesagt; Ich liebe dieses Format. Die Zusammenarbeit mit Animationsstudios auf der ganzen Linie und ihnen freie Hand, einprägsame, präzise und innovative Sci-Fi-Kurzfilme zu erstellen, ohne dass ein roter Faden erforderlich ist, hat uns im Laufe der Jahre einige erstaunliche Highlights beschert, und die relativ begrenzte Laufzeit jeder Episode macht sie extrem zugänglich, bis zu dem Punkt, an dem sich meine weniger an Sci-Fi interessierte Freundin immer auf die nächste Runde freut.

Gleichzeitig ist es ziemlich schwierig, diese Kollektionen anhand eines Gesamtkriteriums zu beurteilen, gerade wegen der Vielseitigkeit in der Produktion, der Ästhetik und dem Ton. Schaffen Sie nur eine Art Median für die Qualität der Kollektion, oder bedeutet das Fehlen eines roten Fadens, dass Sie diese einzeln überprüfen müssen? Das ist aber eine Diskussion für ein anderes Mal, denn nun ist der vierte Band da, und ich werde stattdessen, relativ kurz, versuchen, die zentrale Frage zu beantworten, ob Love, Death & Robots im Jahr 2025 noch empfehlenswert ist.

Werbung:

Die kurze Antwort lautet: Ja, dieses Anthologie-Format und die offensichtliche Freiheit, die der Schöpfer Tim Miller den einzelnen Studien gibt, bieten immer noch den perfekten Rahmen für Kreativität und Qualität. Auch hier fehlt es an einem roten Faden, und fast noch mehr als zuvor dreht und wendet sich das Format mit jeder Episode, was zu einer großen Variation des Tons, des Animationsstils und vor allem der Länge führt.

Zum Beispiel beginnen wir mit der vielleicht schwächsten Episode der Staffel, einem animierten Musikvideo für Red Hot Chili Peppers ' Can't Stop animiert von Blur Studio, das sich trotz einer innovativen Prämisse einfach nicht wirklich als besonders einprägsam oder... naja, es lohnt sich, überhaupt einen Platz unter den 10 Episoden zu halten.

Glücklicherweise kehrt Blur mit einigen der besten Episoden der Staffel zurück, nämlich mit zwei längeren Spider Rose und The Screaming of the Tyrannosaur, die es schaffen, uns in etwa 17 Minuten in viel stärkere Sci-Fi-Settings zu ziehen, mit exzellenten Animationen und solider Erzählweise, die es mit den besten der Serie aller Zeiten aufnehmen können. Hier und da gibt es auch ein wenig Raum für Wiederholungen, denn wir bekommen eine weitere "Mini"-Episode im Diorama-Stil von Studio BUCK, diesmal eine Invasion von Außerirdischen.

Werbung:

Nicht jeder macht es richtig, das ist sicher. Abgesehen vom RHCP-Video schafft es Passion Animation 400 Boys von nicht wirklich, seine 15 Minuten zu rechtfertigen, denn obwohl die Animation wunderschön ist, etabliert dieses Format in media-res nicht immer die effektivste Art und Weise, und man ist am Ende verwirrt, nicht nur über die einfache Handlung, sondern auch über den Ton und die Kontinuität. Es ist ziemlich klar, dass diese ernsten Episoden von einfacheren Erzählungen mit nachvollziehbareren emotionalen Themen profitieren, da reales Worldbuilding einfach schwierig wird, besonders wenn diese Universen immer brandneu sind.

Ist das die beste Sammlung von Episoden aus einer Love, Death & Robots Staffel? Nein, das würde ich nicht sagen, aber ich bin auch nicht annähernd müde von diesem Format, und wie bei den letzten drei Malen waren wir enttäuscht, als es keine weiteren Folgen zu sehen gab.

Mit anderen Worten, wenn Ihnen das gefallen hat, was Tim Miller und Co. zuvor serviert haben, ist dies immer noch einen Abend auf dem Sofa wert, daran besteht kein Zweifel.