Formula 1: Drive to Survive - Saison 7

Die Sammlung von Netflix-Sportdokumentationen und das Team (Box to Box ) dahinter als gut zu bezeichnen, wäre eine etwas unverständliche Untertreibung. In diesem speziellen Bereich ist der Streaming-Riese hinter Stranger Things und Narcos der Konkurrenz völlig überlegen und hat ein Konzept, das HBO und ESPN einst verfeinert haben, unermesslich verbessert. In den letzten Jahren habe ich stundenlang Dokumentationen über Golf und die PGA Tour geschaut, unter anderem ein Sport, den ich im besten Fall langweilig finde. Ich habe auch unzählige Stunden hinter den Kulissen der NFL gesehen, einer weiteren Sportart, von der ich kein großer Fan bin. Das Gleiche gilt für Rugby, eine weitere Sportart, die mich nicht im Geringsten interessiert, über die ich aber dank Netflix jetzt trotzdem viel weiß. Alles war auch absolut brillante Unterhaltung, genau wie Last Dance, Court of Gold, Break Point und Drive to Survive, die nun in Form einer siebten Staffel zurückkehrt.

Die Krise von Red-Bull-Chef Horner steht seit Beginn der Saison im Rampenlicht.

Zu Beginn der siebten Staffel von Formula 1: Drive to Survive gibt es bereits einen Sturm, da Netflix sich passenderweise an den Spielereien orientiert, die Red Bull -Chef Christian Horner in der letzten Staffel gemacht hat, und an dem Shitstorm, der deswegen durch den Sport gefegt ist. Horner flieht vor den Kameras, kommentiert nicht und antwortet nicht, während McLaren-Chef Zac Brown für ihn antwortet, was Spannung und Irritation aufbaut und in einem furiosen Tempo geschnitten wird, was den Start dieser siebten Staffel zu einem der bisher stärksten für die beliebte Dokumentarserie macht. Netflix hört hier auch nicht lange auf. Wie andere Dokumentationen dieser Art werden sie nicht effekthascherisch oder versuchen, Drama zu "konstruieren", wie sie es vor allem in den Staffeln eins und zwei getan haben, sondern stellen das Chaos in Red Bull auf eine vernünftige und wahrheitsgemäße Weise dar.

Danach liegt der ganze Fokus auf Lewis Hamilton und der Tatsache, dass er zu Beginn der letzten Saison der Sportwelt bekannt gab, dass er das Team nach 12 Saisons mit Mercedes verlassen wird. Ihr Fehlzünder und die Komplikationen mit dem Management (Toto Wolff ist mit seinem Multi-Milliarden-Dollar-Team in den letzten Jahren immer stärker geworden...) führten dazu, dass der größte Fahrer aller Zeiten bei Ferrari unterschrieben hat, und das ist das Thema einiger Episoden und wird auch sehr gut gehandhabt. Leider bekommen wir nicht viel Einblick in Lewis' Gedanken und Argumentationen, da er sich dieses Mal nicht freiwillig für Interviews gemeldet hat, aber Wolff redet genug für die beiden, während Talking Head und Kommentator Will Buxton wie gewohnt ständig den Mund hält.

Die Blinddarmoperation von Carlos Sainz und seine anschließenden Siege stellen eine der besten Episoden der Staffel dar.

Von da an geht das Produktionsteam dazu über, über Carlos Sainz' erstaunliche letzte Saison mit Ferrari zu berichten und mehr oder weniger die Frage zu stellen, ob Ferrari vielleicht den "falschen Fahrer" losgelassen hat, um Platz für Hamilton zu machen? Danach ist es Zeit für eine Episode über die wachsende Rivalität zwischen den ehemaligen Kumpels Lando Norris und Max Verstappen, darüber, wie sich die Beziehung zwischen den beiden Kart-Youngstern verändert hat und schließlich zerbricht, als Norris beschließt, auf der Strecke nicht mehr so freundlich und respektvoll zu sein, wie er es immer war, und stattdessen anfängt, den gleichen rücksichtslosen Egoismus zu verwenden, der Verstappen zum Superstar gemacht hat. Diese Episode ist das Highlight der Serie, würde ich sagen und in jeder Hinsicht eine clever zusammengestellte. Die Tatsache, dass Verstappen nun zum ersten Mal seit vier Saisons zurück ist und sich vom Doku-Team interviewen lässt, trägt natürlich viel dazu bei.

Die siebte Staffel von Drive to Survive ist eine der besten bisher in einer Dokumentarserie, die in jeder erdenklichen Hinsicht als eine der absolut besten angesehen werden muss, die jemals zu diesem Zeitpunkt gedreht wurde. Jetzt hoffe ich nur, dass Netflix sich dazu durchringt, das Gleiche mit Indycar und GTE/LeMans zu tun, für echte Rennen, für Männer und nicht für privilegierte Jugendliche...