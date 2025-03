Daredevil: Born Again - Saison 1

HQ

Während sich die meisten Menschen darauf einig sind, dass das NetflixMarvel -Universum voller Enttäuschungen war, wobei Iron Fist und The Defenders besonders schlecht hervorstechen, ist die Liebe zu Charlie Cox' Leistung als Daredevil so ziemlich universell. Nein, niemand hebt die verschiedenen Staffeln der Serie als Emmy-würdige Klassiker hervor, aber grundsolides Superhelden-Fernsehen? Ja, da scheint es einen relativ breiten Konsens zu geben.

Das ist der Grund, warum es Cox' Daredevil war, den die meisten Leute betrauerten, als die Partnerschaft von Netflix und Marvel zerbrach, und warum es großen Jubel gab, als er offiziell der einzige war, der dem MCU beitrat.

Zuerst geschah es über Spider-Man: No Way Home, dann über She-Hulk, aber jetzt ernsthaft über Daredevil: Born Again, eine MCU-Serie, die dem kleinen Mikrokosmos von Daredevil offiziell neues Leben einhaucht und gleichzeitig eine Art Defacto-Fortsetzung der allgemeinen Rahmenerzählung der Netflix-Ära darstellt.

Kommen wir also zur Sache; Ist dies eine würdige Fortsetzung der manchmal ziemlich großartigen Netflix-Staffeln? Ja, das ist es in mehr als einem Sinne, denn Born Again nimmt so ziemlich die Fäden der Netflix-Staffeln auf, sowohl tonal als auch pragmatisch, und gibt uns eine uneingeschränkte Fortsetzung, die aus dem gleichen Schema geschnitten ist. Vincent D'Onofrio als Kingpin ? Ja, er ist wieder der zentrale Bösewicht. Eine düsterere Darstellung von New York als die helleren MCU-Serienproduktionen? Ja. Und mehr Fokus auf Low-Tech, brutale und kinetische Kampfszenen mit mehreren wilden One-Takes? Sicherlich. Mit anderen Worten, es ist alles hier, alles, was Cox' Interpretation der Figur beflügelt hat.

Es gibt kleine Unebenheiten auf dem Weg, daran besteht kein Zweifel. Ob aufgrund von Nachdrehs oder Problemen hinter den Kulissen, es gibt mehrere hirnbetäubend schlechte CG-Grafiken, die ansonsten gut choreografierte Action wirklich untergraben, und in der ersten Episode wird eine ansonsten emotional knallharte Sequenz durch überraschend mittelmäßigen Schnitt und strategische Positionierung der Charaktere ruiniert. Im Laufe der Staffel gibt es weniger solcher Probleme, aber sie lenken ab, wenn sie auftreten, und erwecken den Anschein, als ob der Postproduktionsprozess unnötig überstürzt wurde.

Nichtsdestotrotz sind die Säulen von Daredevil immer noch da, also Cox, D'Onofrio, Deborah Ann Woll als Karen Page und eine starke Nebenbesetzung, die sich selbst ein wenig zu ernst nimmt (dies ist eine Serie, die weitgehend ohne die klassischen Marvel Einzeiler auskommt), aber glaubwürdig und gut geschrieben ist. Ja, hier und da schleicht sich ein CW-artiges Melodram ein, vor allem in den banalen Auseinandersetzungen, die in ihrer vermeintlichen Allgemeingültigkeit fast karikiert wirken können, aber es ist eine gut gespielte Serie, daran besteht kein Zweifel.

Man könnte argumentieren, dass Born Again nicht wirklich versucht, das gesamte Konzept oder den Rahmen der Serie voranzutreiben, weil es wirklich mehr vom Gleichen ist, im Ton, in der Herangehensweise und in der Erzähltechnik. Aber gleichzeitig bekommt vor allem Charlie Cox die Möglichkeit, endgültig zu beweisen, dass es wirklich seine Version von Daredevil ist, die weiterhin so fesselnd ist, und ob innerhalb oder außerhalb des MCU, das ist der Grund, warum die Serie so treue Fans hat. Born Again ist also eine würdige Fortsetzung, die es trotz einiger Stolpersteine hier und da schafft, den kleinen Hell's Kitchen Mikrokosmos als denkwürdigen Teil des mittlerweile eher kosmischen MCU zu zementieren.