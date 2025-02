Small Town, Big Story - Saison 1

Es kann sich oft so anfühlen, als ob Komödien heutzutage in Film und Fernsehen ein bisschen altbacken sind, und im Großen und Ganzen würde ich dem zustimmen. Im Vergleich zu dem, was das Comedy-Genre vor 10-15 Jahren war, fühlt es sich definitiv gedämpfter, weniger ehrlich und viel fabrizierter an, weshalb es mir immer das Herz erwärmt, eine wirklich lustige und unterhaltsame Comedy-Produktion zu finden. Small Town, Big Story ist genau das. Dies ist eine Comedy-Serie mit Chris O'Dowd in der Hauptrolle, die sich um eine fiktive irische Stadt dreht, die mit all den typischen ländlichen Höhen und Tiefen zu kämpfen hat, oh... und auch Außerirdische.

HQ

Die Serie lässt sich am besten als Shaun of the Dead oder Cornetto Trilogy -like beschreiben, mit witzigem und hinterhältigem Humor, der die einprägsame und abwechslungsreiche Sammlung verrückter Charaktere akzentuiert. Paddy Considine und Christina Hendricks spielen zwei Erwachsene, die immer noch versuchen, ein normales Leben zu führen, nachdem sie als Teenager von Außerirdischen entführt wurden, und die Serie erforscht diese Dynamik und wie Hendricks' Wendy Patterson Considines Seamus Proctor als eine Form der Rache dafür verdrängt, dass sie sich geweigert hat, sie zu unterstützen und zu unterstützen, als sie über die Entführung in der Vergangenheit berichtete. Dies führt dann dazu, dass die Stadt zusammenkommt und Seamus wegen seiner Reise in die Sterne hänselt und abfällige Witze über ihn macht, was sich bald zu einer ausgewachsenen Verschwörung entspinnt, die sich um die fiktive charmante irische Siedlung Drumban dreht.

Small Town, Big Story fängt den exzellenten und urkomischen irischen Humor, für den O'Dowd bekannt ist, wirklich ein, mit witzigen und wirklich klugen Dialogen und Handlungsbeats, die Sie immer wieder zurückkommen lassen. Es ist nicht dazu gedacht, ständiges, fast theatralisches Lachen zu liefern, wie wir es in Comedy-Größen wie Step Brothers oder The Naked Gun sehen, es soll Kichern und Lächeln und gelegentliches Lachen hervorrufen, wenn man sich auf einen der vielen Witze einlässt, die in die Dialoge und die Geschichte eingeflochten sind. Auch hier ist es intelligent, nachvollziehbar und macht einfach Spaß, ähnlich wie Brassic, das nach wie vor eine der aktuellen Top-Comedy-Aussichten von Sky ist.

Werbung:

Considine und Hendricks haben eine großartige Chemie und beide spielen ihre Rollen mit großer Wirkung. Die beiden stehlen die Szenen, in denen sie sich befinden, und liefern qualitativ hochwertige Darbietungen ab, die ihre jeweiligen Charaktere hervorheben und unvergesslich machen. Aber auch die Nebendarsteller sind brillant. Die Familienmitglieder, die Geliebten, die Einheimischen und sogar die Crew, aus der sich ein Filmteam zusammensetzt, das in die kleine Stadt rollt, sie alle haben ihre Momente, sei es für wirklich lustige Dialoge oder fast beunruhigende Darbietungen, die wieder sehr ähnlich sind wie die Einheimischen in den Cornetto Trilogy Shaun of the Dead, Hot Fuzz oder The World's End.

Es gibt Zeiten, in denen Small Town, Big Story etwas zu groß für seine Stiefel wird, besonders wenn es sich zu sehr in die auf die Nase gesetzte und alberne Parodie der Fernsehshow-Produktion oder das eigentliche Alien-Element hineinlehnt. Diese Serie ist am besten, wenn sie sich entzieht und dich mit ihren Severance -artigen Hänseleien und Andeutungen und Twin Peaks -artigem Unbehagen und Selbstbefragungen im Unklaren lässt.

Aber alles in allem ist Small Town, Big Story eine brillante und durch und durch spaßige Serie. Es ist urkomisch, einzigartig, hat großartige Persönlichkeiten und seine fokussierte Handlung und Geschichte bedeutet, dass es Richtungen gibt, in die es in der Zukunft gehen kann, während es immer noch einen ähnlichen Aufbau beibehält. Wenn Sie diese Woche auf der Suche nach einer lustigen und überraschenden Uhr sind, werden Sie mit Comedy-Serien nicht allzu viel falsch machen.

Werbung: