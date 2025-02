HQ

Ex-Präsident George Mullen (Robert De Niro) genießt seinen Ruhestand. In seiner akribisch gestalteten Villa humpelt er mit gekrümmtem Rücken herum, schreibt seine Memoiren, geht mit seinem Golden Retriever spazieren und isst Spiegeleier, als gäbe es kein Morgen. Das Leben ist ruhiger und trotz ein paar obligatorischer Morgenpillen geht es ihm gut und er vermisst das Leben im Rampenlicht offensichtlich nicht. Doch dann werden die Vereinigten Staaten von einem Hackerangriff heimgesucht, der 3.400 Menschenleben kostet. Die Stromversorgung fällt aus, die Kommunikation ist ausgefallen, der Flugverkehr, der öffentliche Verkehr, die Ampeln... Alles wird außer Gefecht gesetzt und die Konsequenzen sind so schwerwiegend, dass die derzeitige Präsidentin Evelyn Mitchell (Angela Bassett) Mullen befiehlt, ins Weiße Haus zurückzukehren, wo ein neuer Job auf ihn wartet.

Bassett ist für das Amt des Präsidenten der Vereinigten Staaten leider völlig falsch.

Eine neue Kommission namens Zero Day wurde eingerichtet und Mullen wird angewiesen, die 100+ Leute, die aus dem Secret Service, dem FBI und der CIA gerissen wurden, anzuweisen, zusammenzuarbeiten, um die Schuldigen hinter dem Hackerangriff zu jagen, und Mullen hat die feste Absicht, dieses Mal wirklich hart durchzugreifen. Amerika verlangt Gerechtigkeit, Rechenschaftspflicht und Bestrafung, und Mullen ́s Job steht nicht nur unter Druck und wird von allen Seiten unter die Lupe genommen - er ist auch mit einem großen Risiko verbunden, da große politische Mächte an ihm zerren und zerren, sobald er wieder auf den heißen Stuhl steigt.

Zero Day war schon vor seiner großen Netflix-Premiere historisch, und zwar aus dem einfachen Grund, dass es der erste große TV-Serienauftritt von De Niro ist. Der Mann aus The Godfather II und Cape Fear spielt einen älteren, geprüften, müden und zynischen Ex-Präsidenten, der gleichzeitig menschlich und streng in seinem Auftreten ist. Das harte Durchgreifen gegen die nationalen Bedrohungen, die in Amerika existieren, und die Umgehung der US-Verfassung, um die Schuldigen des Angriffs so effizient und schnell wie möglich zu finden, bedeutet, dass Mullens moralische Werte sowohl ein- als auch zehnmal auf die Probe gestellt werden. Mittendrin erfahren wir, dass Mullens Tochter im Senat sitzt und im Gegensatz zu ihrem Vater glaubt, dass die harschen Töne, die von den Zero Day Commission gesungen werden, sich nicht auf die Verantwortung der Regierung gegenüber den amerikanischen Bürgern reimen.

Und das, obwohl De Niro als Ex-Präsident der Vereinigten Staaten absolut Recht hat.

Zero Day baut Drama auf Prämissen auf, mit denen wir alle unangenehm vertraut sind, nicht zuletzt heute. Terroranschläge und die Reaktion der USA darauf (9/11 und die Invasion des Irak und Afghanistans), Covid-19 und die Verletzung grundlegender Menschenrechte, die in verschiedenen Teilen der Welt stattfindet, wurden hier auf den Punkt gebracht, um ein Gefühl des Untergangs und des totalitären Polizeistaats zu erzeugen, ohne daraus eine Fernsehserie über Unterdrückung zu machen. Showrunner Eric Newman balanciert ständig am Rande des Abgrunds, taucht seine Zehen nicht zu tief in eine der Pfützen ein, spinnt einige Verschwörungstheorien, YouTuber, die verschwörerische Anti-Establishment-Unterstützer bekommen, und alles dazwischen. Es ist eine gesunde Mischung, und trotz der Verwendung der Realität als Vorlage und Inspiration fühlt es sich in Zero Day nie "gefährlich" oder real an. Das liegt vor allem daran, dass die Geschichte zu eng und zu klaustrophobisch ist.

Wie bei House of Cards und anderen Politthrillern ist der erzählerische und konzeptuelle Bogen zu eng und eingeengt. Die Verschwörung selbst ist etwas zu oberflächlich und die Vetternwirtschaft ist zu stark, was den Umfang der Handlung leiden lässt und sich leider ein wenig kindisch anfühlt. Nichtsdestotrotz ist De Niro hier wirklich brillant und beweist zum 122. Mal, was für ein großartiger Schauspieler er wirklich ist, und das mit sehr geringen Mitteln. De Niros extreme Strenge hat eine Präsenz und ein Charisma, die es seinem "Underplaying" ermöglichen, ständig eine Intensität und glaubwürdige Ernsthaftigkeit aufzubauen, die sich nur extrem wenige andere Schauspieler überhaupt vorstellen können. Das ist es, wovon Zero Day lebt. Die Serie hätte mich wahrscheinlich gelangweilt, wenn De Niro nicht gewesen wäre (und bis zu einem gewissen Grad Jesse Plemons, der immer gut ist). So wie es ist, bleibt Zero Day bei einer starken Sechs. Völlig in Ordnung und vieles davon ist dem alten Bobby zu verdanken.