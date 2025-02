Your Friendly Neighborhood Spider-Man - Saison 1

HQ

Als ich meine Gedanken zu den ersten Episoden von Your Friendly Neighborhood Spider-Man teilte, erwähnte ich, dass ich von dem, was ich gesehen habe, überrascht war.Marvel Animation Diese Serie wurde nicht auf eine Art und Weise präsentiert, die mir besonders viel Selbstvertrauen gab, da es etwas an den Trailern, dem Kunststil und dem allgemeinen Thema gab, das mir einfach nicht ganz passte, besonders nach einer Reihe von allgemein mittelmäßigen Marvel Fernsehen. Wie auch immer, diese Serie debütierte und hat mich tatsächlich umgehauen, sowohl in ihrer wirklich authentischen Comic-Präsentation von Peter Parker/Spider-Man als auch in ihrem Thema und ihrer Fähigkeit, eine Ursprungsgeschichte zu erzählen, die sich nicht so anfühlte, als würde sie genau den gleichen Boden betreten wie unzählige andere netzschwingende Ursprungsgeschichten. Die große Frage zu diesem Zeitpunkt war, ob Your Friendly Neighborhood Spider-Man diesen starken Auftakt für den Rest seiner ersten Saison aufrechterhalten könnte.

Jetzt, da die Episoden neun und zehn in freier Wildbahn sind, kann ich hinzufügen, dass Your Friendly Neighborhood Spider-Man für Konsistenz gesorgt und eine fesselnde und unterhaltsame erste Staffel des Fernsehens geliefert hat. Es ist nicht bahnbrechend und wird nicht als eines der großartigsten animierten Werke in die Geschichte eingehen, die wir bisher gesehen haben, aber es macht Spaß und ist entzückend, es wöchentlich zu konsumieren, mit einer Dauer, die nicht zu lange dauert und ihren Ausgangspunkt rechtzeitig erreicht. Für einen Zuschauer ist diese Serie genau das, was man sich hätte wünschen können, 10 einzigartige Episoden von etwa 25 Minuten, die alle innerhalb eines Zeitraums von drei Wochen erschienen sind. Es ist ideal für den hungrigen Verbraucher.

Aber der Release-Rhythmus und die Laufzeit dieser Serie sind nicht der Grund, warum man sie sich ansehen sollte, wenn man die Zeit dazu hat. Diese Serie ist eine vertraute und dennoch frische Herangehensweise an die Geschichte von Spider-Man, eine, die die denkwürdigen Ereignisse in etwas Neues verwandelt, das typischerweise weniger beliebte Charaktere verwendet, und das alles in einem künstlerischen Stil und mit einer Richtung, die es sich anfühlt, als wäre sie direkt aus einem Comic gerissen worden. Wenn du What If...? gesehen und etwas mehr erwartet oder X-Men '97 genossen hast, ist diese Serie ein natürlicher und unterhaltsamer nächster Schritt, auch wenn sie nicht ganz so groß ist wie die anderen mutantenbasierten Marvel Animation Titanen.

Ich möchte zwar anmerken, dass das Tempo von Your Friendly Neighborhood Spider-Man in der Regel sehr gut ist, aber es gibt Momente, in denen man sich wünscht, es würde einen Tick anziehen, vor allem, wenn Peter Episode für Episode ins Straucheln gerät, um den richtigen Anzug für den Job auszuwählen. Einige der Episoden in der Mitte der Staffel fühlen sich etwas ruhig und vorhersehbar an, und es gibt auch einen Fehltritt in der zweiten Hälfte der Staffel, wo es sehr, sehr offensichtlich ist, dass Zeit und Arbeit investiert werden mussten, um das große Finale auf die Beine zu stellen. Zugegeben, das kann man verzeihen, da die letzten beiden Episoden stark sind, vor allem das Finale selbst, das einige verrückte Zeitreisen einstreut, damit sich der Kreis der ersten Episoden schließt und sich erfüllt.

Nichtsdestotrotz liefern die Darsteller starke Leistungen ab, insbesondere Hudson Thames als sofort erkennbarer Peter Parker und Colman Domingo als respektabler, aber etwas ängstlicher Norman Osborn. Es gibt interessante und fesselnde Charaktere, und die Art und Weise, wie unterstützende Assets, Helden und Bösewichte weiterhin eingeflochten werden, bedeutet, dass die Zukunft dieser einfachen und unkomplizierten Zeichentrickserie in der Tat sehr rosig aussieht. Zumindest, wenn man ein Spider-Man-Fan ist.

Alles in allem sticht Your Friendly Neighborhood Spider-Man also als starke Ergänzung des Portfolios von Marvel Animation hervor. Es ist eine einfache, unterhaltsame und entzückende Superhelden-Action-Serie, mit der Sie Ihre Zeit zu schätzen wissen werden. Die Geschichte ist fesselnd, die künstlerische Leitung ist atemberaubend und unvergesslich, die Charaktere, die man auf dem Weg trifft, sind so gestaltet, dass selbst versierte Spider-Man-Fans von ihrer Entwicklung überrascht sein könnten, und das Finale bereitet eine vielversprechende Zukunft vor. Wenn man bedenkt, was Marvel in letzter Zeit von sich gebracht hat, ist dies eine gute und unterhaltsame Uhr.

