Cobra Kai: Staffel 6 - Teil 3

Ich finde, dass Cobra Kai derzeit eine der interessantesten Serien im Fernsehen ist. Diese Serie hat es geschafft, das The Karate Kid -Franchise auf eine Weise wieder ins Rampenlicht zu rücken, die viele nie erwartet hätten, und das durch die Erzählung einer Geschichte, die als wirklich fesselndes und nachvollziehbares Grassroots-Abenteuer begann, das sich seitdem zu einer lächerlichen globalen Geschichte entwickelt hat, die sich fast wie eine Seifenoper anfühlt. Ich glaube fest daran, dass Cobra Kai als Qualitätsserie begonnen hat, aber im Laufe der Jahre ein wenig ihre Brillanz und ihren Charme verloren hat, da sie immer weiter in die Dummheit gestolpert ist. Und doch, obwohl ich das glaube, kann ich nicht genug von dieser Show bekommen. Die Showrunner Josh Heald, Jon Hurwitz und Hayden Schlossberg haben mit dieser Idee den Nagel auf den Kopf getroffen, aber die Frage ist nun, ob sie es geschafft haben, Cobra Kai mit einem Hoch abzuschließen oder stattdessen auf eine Weise, die die aktuelle Entwicklung widerspiegelt.

Diese sechste Staffel, die frustrierenderweise in drei Teile aufgeteilt wurde, war zu den besten Zeiten ungleichmäßig, und ehrlich gesagt fand ich, dass der zweite Teil an den Stellen fehlte, die Cobra Kai oft hervortaten. Sicher, es gab großartige Action mit gut choreografierten Szenen, aber gleichzeitig erreichten die kindischen Fehden ein Ausmaß, das einfach anstrengend wurde und die Bösewichte und Antagonisten verloren wirklich ihren Charme, nachdem sie in den letzten sieben Jahren Daniel LaRusso und Johnny Lawrence ein Dorn im Auge waren. Die kleinen, albernen Argumente und abfälligen Sticheleien aus den früheren Staffeln gingen im Zuge von Morden, immenser Korruption und Helden, die in unterirdischen Hundekäfigen eingesperrt wurden, verloren. Es wurde zum Wahnsinn, der von der Martial-Arts-Action, die wir kennen und lieben, ablenkte, und es gab viele Male, in denen mir die Worte fehlten, als ich wusste, in welche Richtung die Geschichte ging.

Glücklicherweise kann ich gleich sagen, dass Part 3 eine viel fokussiertere und verwurzeltere Erzählung ist. Es gibt Momente, die einfach mal wieder urkomisch albern sind, und auch einige gruselige und dumme Elemente, aber der Großteil der Geschichte dreht sich um Karate und die Bande, die sich auf das Turnier Sekai Taikai vorbereitet, das neu gestartet wird und im Valley stattfinden soll - wie alles in diesen Tagen... Es ist eine emotionalere Geschichte, die versucht, die verschiedenen Erzählungen in einem engen kleinen Bogen zu verbinden, aber sie hat auch einen klaren Fokus, und der liegt auf den Erwachsenen. William Zabkas Johnny und Ralph Macchios Daniel stehen im Mittelpunkt und treiben eine Geschichte voran, die die jungen Darsteller oft in den Hintergrund drängt, egal ob auf oder abseits der Turniermatten.

Dieser Fokus ermöglicht es Zabka und Macchio, zu glänzen, aber er hat den Preis, dass man anfängt, zu vergessen, dass Charaktere wie Xolo Maridueñas Miguel, Mary Mousers Samantha, Tanner Buchanans Robbie und Peyton Lists Tory einst ein zentraler Schwerpunkt von Cobra Kai waren. Ganz zu schweigen von den vielen zusätzlichen Nebendarstellern, die in dieser letzten Episode wirklich den Wölfen überlassen werden. Ich habe in früheren Gedanken zu Staffel 6 erwähnt, dass sich einige der Charaktere dieses Mal wie ein nachträglicher Einfall anfühlten, und Part 3 bestätigt das einfach. Ich denke auch, dass diese Betonung und das Rampenlicht auf die erwachsenen Darsteller zeigt, dass sie selbst nicht gerade die stärksten Darsteller sind. Die emotionale Bandbreite einiger dieser Schauspieler fühlt sich bestenfalls begrenzt an, und ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass Zabka der Beste von allen ist, sagt viel über die Darbietungen dieses Mal aus.

Abgesehen von den ungleichmäßigen Darbietungen und einer Handlung, die sich manchmal fremdartig anfühlt, von wo aus Cobra Kai begann - eine Handlung, die immer noch mit den charakteristischen kitschigen Dialogen vollgestopft ist - hat mich die Art und Weise, wie dieser letzte Teil kompromisslosen Fanservice liefert, auch nicht gerade richtig getroffen. Cobra Kai hat sich nie davor gescheut, aber Zeuge einer Version von Pat Moritas Mr. Miyagi zu werden, die an der Seite von Macchio gegen Horden von The Karate Kid inspirierten Skelettangreifern kämpft, schien einfach ungewöhnlich und sogar ein bisschen falsch. Das Miyagi-Vermächtnis, das diese Serie schon immer durchdrungen hat, wurde noch nie auf diese Weise präsentiert, und es ist klar, warum das so war.

Aber hier wird es wirklich seltsam. Auch wenn diese letzte Staffel von Cobra Kai meiner Meinung nach die bisher schwächste war, ist sie auch, wie jede Staffel zuvor, immer noch müheloses und unterhaltsames Fernsehen, von dem man nicht wegsehen möchte. Jedes Mal, wenn etwas Lächerliches passiert und versucht, dich über den Rand zu treiben und nicht mehr zuzuschauen, passiert eine Wendung der Handlung und zieht dich wieder hinein. Sicher, die VR-Trainingsszene, die eher zu Back to the Future passt, und die Yachtexplosion, die sich anfühlt, als wäre sie aus einer Episode von Baywatch gerissen worden, gehören zu den tiefsten Tiefpunkten der Staffel, aber wenn es wieder darauf ankommt, wenn die Lichter gedimmt werden und die Kameras auf die Karatematten gerichtet sind, Cobra Kai glänzt wie immer wie ein Diamant.

Es ist weder das perfekte Ende, noch eines, das ohne Probleme ist, tatsächlich hat es viele, aber diese letzten Episoden von Cobra Kai sind größtenteils unterhaltsam, und wenn man das Erbe der Serie bedenkt, ist das so ziemlich alles, was man sich wünschen kann.