Severance: Staffel 2

HQ

HQ

Vielleicht sollte man hier gleich zu Beginn sagen, dass ich Severance liebe. Das ist nicht für jeden so. Während einige das Gefühl haben mögen, dass sich die Serie mit wichtigen Enthüllungen über die wichtigsten Elemente der Handlung zu sehr zurückhält oder von der spannenden Mischung aus pechschwarzem Humor und manchmal fast Lynch-artiger Atmosphäre abgeschreckt wird, ist das Gesamtpaket, die gesamte erste Staffel, für mich persönlich eine der stärksten TV-Serien der letzten Jahre.

Die zweite Staffel besteht derzeit aus einer Handvoll Episoden, aber ich habe die Staffel gestern Abend mit meiner Freundin beendet, die ein genauso großer Fan ist wie ich, und als der Abspann der letzten Folge lief, war es wieder einmal mehr als deutlich, dass Ben Stillers dystopisches, bizarres, gruseliges und lustiges Pseudo-Hitchcock-Universum immer noch eines der fesselndsten ist, an das man herankommen kann.

Werbung:

Ohne zu viel zu verraten, knüpft die zweite Staffel von Severance direkt an das haarsträubende Finale der ersten Staffel an. Mark und seine Kollegen schafften es schließlich, die Barriere zwischen ihren "Innie"- und "Outie"-Persönlichkeiten kurzzeitig zu durchbrechen, und verbrachten diese wenigen Minuten damit, jeden zu warnen, wie die Arbeitsbedingungen in Lumons geschlossener Severance Sektion wirklich sind, wo der Aufzug nach unten die Mitarbeiter direkt zwischen einer privaten und einer Arbeitspersönlichkeit trennt - zwei unterschiedliche Versionen derselben Person. getrennt durch ein kleines Gerät im Gehirn.

Das bedeutet, dass die erste Hälfte der zweiten Staffel fast ausschließlich damit verbracht wird, das Staffelfinale zu bearbeiten, zu verarbeiten und zu iterieren, ein Schritt, der normalerweise selbst das fein abgestimmte Erzähltempo zum Einsturz bringen kann. Das passiert auch hier, ein bisschen, und ein paar Episoden in man wünschte, Stiller und Co. würden sich in einem etwas flotteren Tempo bewegen. Zum Glück bleibt es nicht so, und als sich die Staffel auf den Höhepunkt zubewegt (ich habe nur sechs von sieben Episoden gesehen), nähern wir uns erneut einem Abgrund und belohnen den Zuschauer mit einem etwas haarsträubenderen Tempo.

Vor allem aber "gewinnt" Severance, indem es uns einen Aufenthalt in der seltsamen, dringenden und äußerst fesselnden Welt ermöglicht, die ihren zentralen Antrieb aus den Geheimnissen bezieht, die ungelöst und unerreichbar bleiben. So kann es natürlich nicht weitergehen, und am Ende der Saison gibt es immer noch entscheidende Fragen darüber, was wirklich vor sich geht. Es scheint nicht wie eine Lost -ähnliche Situation zu sein, in der die Erzählstruktur mit der Illusion von Antworten neckt, nur um sich dann etwas zu lange in die Länge zu ziehen. Ganz im Gegenteil. Severance ist mit seinen erzählerischen Brotkrumen weitaus eleganter, und diese Eleganz webt sich nahtlos in jeden Dialogaustausch ein, und auch in jede Episode der neuen Staffel.

Apple TV+

Werbung:

Das ist der große Reiz der Show im Allgemeinen - Eleganz. Jedes Gespräch brodelt vor Spannung, jede Szene trieft vor Identität und Spannung. Wie es weitergeht, habe ich einfach keine Ahnung, und das ist der springende Punkt. Es ist unmöglich zu sagen, ob Stiller und Co. dreimal hintereinander den "Blitz in der Flasche" einfangen können, aber sie haben es auf jeden Fall wieder geschafft, und Severance bleibt die stärkste Karte von Apple TV+.