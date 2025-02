Invincible: Staffel 3 - Episoden 1-3

HQ

Als Invincible im Jahr 2021 auf den Markt kam, war ich überwältigt und fasziniert von dem, was diese Serie erreichen wollte. Es kam zu einer Zeit, nachdem die Marvel Cinematic Universe mit Avengers: Endgame ihren Höhepunkt erreicht hatte und sich zwischen dem Beginn dieser nächsten Ära in einer kleinen Flaute befand. Zur gleichen Zeit geriet DCs Extended Universe weiter ins Straucheln und Prime Video The Boys bewies, dass die Fans etwas anderes wollten als die typischen Goldstandard-Helden, die in den 2010er Jahren in den Medien alltäglich geworden waren. Invincible war einzigartig, roh, emotional und wirklich authentisch für sein Comicmaterial, und bis zum heutigen Tag glaube ich, dass die erste Staffel als eine der besseren verfügbaren Comic-Adaptionen hervorsticht. Aber die zweite Staffel war nicht ganz so brillant. Es war immer noch unterhaltsam und actiongeladen, aber es hatte nicht ganz die gleiche Schwerkraft oder die atemberaubenden Wendungen wie der erste. Es fühlte sich insgesamt ein bisschen sicher an, und das ist der Grund, warum die dritte Staffel von Invincible ein wenig Boden gutmachen muss.

Glücklicherweise zeigen die ersten drei Episoden dieser neuen Staffel, dass es Teile gibt, die für Staffel 3 vorhanden sind, um zu glänzen. Es konzentriert sich wieder auf das, was Invincible so überzeugend macht, indem es ein Schlaglicht auf die moralischen Komplexitäten wirft, die damit einhergehen, ein Übermensch zu sein, und wie man beurteilt, was getan werden muss, um die Erde und die normale Bevölkerung zu schützen, aber auch auf eine Weise, die nicht jemanden sieht, der Gott spielt. Dies ist eine Dynamik, die in dieser Serie lange Zeit getestet wurde, aber Staffel 2 konzentrierte sich stattdessen mehr auf die menschliche Seite des Lebens von Steven Yeuns Mark Grayson, was letztendlich bedeutete, dass sie ein wenig von diesem Charme verlor. Staffel 3 beginnt mit einem Paukenschlag mit drei Episoden, in denen Mark aufgefordert wird, seine Loyalitäten, seine Fähigkeiten und seine Rolle als Mentor zu hinterfragen und ob es für ihn möglich ist, gleichzeitig als Sohn, Bruder, Partner und Superheld zu agieren.

Unnötig zu erwähnen, dass die emotionale Brillanz von Invincible auch in diesen ersten Episoden hervorsticht, vor allem in den Momenten, in denen Mark eine ernsthafte Entscheidung über seine Beziehung zu Walton Goggins' Cecil treffen muss. Es ist ein fantastisches Trio von Episoden, die verschiedene Emotionen erforschen und auch Farbe und Tiefe in Form von Rückblenden und Spin-off-Geschichten bieten, die einmal mehr beweisen, dass diese Serie eine erzählerische Fähigkeit hat, mit der nur wenige andere Comic-Adaptionen mithalten können.

Die Charakterentwicklung in diesen ersten Episoden ist ebenfalls reichhaltig und macht ernsthafte Schritte nach vorne, um es dir weiter zu ermöglichen, dich mit den Haupthelden zu verbinden. Jedes Mal, wenn eine Figur auf dem Bildschirm zu sehen ist, fühlt es sich an, als würde man etwas Sinnvolles über sie oder ihre Funktionsweise erfahren, was letztendlich eine Erzählung darstellt, die sich reichhaltig und wichtig anfühlt. Das liegt zum Teil an den qualitativ hochwertigen Darbietungen der gestapelten Besetzung, die ihre Charaktere wirklich verkörpern und hervorragende Texte liefern. Du wirst von der Handlung und den Dialogen verzaubert sein und davon, wie sie die Welt miteinander verweben. Dank seines brillanten Tempos ist eine kräftige Portion genau das, was er bietet, gerade wenn man anfängt, sich nach etwas Action zu sehnen. Und in typischer Invincible Manier ist diese Aktion brutal, rücksichtslos und gnadenlos, so sehr, dass einem oft die Worte fehlen von dem, was man gerade gesehen hat.

Das Gesamtergebnis dieser Eröffnungsepisoden war hervorragend und eine echte Rückkehr zur Form für Invincible. Ich denke, dass der Animationsstil gelegentlich etwas langweilig wirken kann, aber man kann gleichzeitig seine komische Authentizität nicht beeinträchtigen, also machen Sie daraus, was Sie wollen. Was ich mit Sicherheit sagen kann, ist, dass diese drei Episoden Sie unterhalten und fesseln werden, während sie gleichzeitig den Ruf der Serie als eine der besten Comic-Adaptionen, die Sie heute zu Gesicht bekommen können, weiter stärken. Für einen Fan von Animation und Comics ist es ein absolutes Muss.