Serial World Gameplay zum Anfassen: Mystery Dungeon trifft auf Kartenkämpfe

Ich weiß nicht wirklich, was ich mir dabei gedacht habe. Ich bin kein Kartenkampf-Profi, und obwohl ich so ziemlich mein ganzes Leben lang Pokémon gespielt habe, ist die einzige Ähnlichkeit mit Serial World die niedlichen magischen Kreaturen. Ich glaube, es war der leichte Ego-Schub, den ich durch die schockierte Reaktion der Entwickler erhielt, als ich über den schweren Modus schwebte, der mich dazu brachte, ihn einzuschließen, aber so oder so wurde ich bald in die Tiefen eines niedlichen, aber herausfordernden Dungeons für meine Demo-Zeit mit Serial World geworfen.

Falls du es noch nicht weißt: Serial World ist teils Kartenkampf, teils Dungeon-Entdecker, in dem du als junger Held spielst, der sich aufmacht, das Geheimnis der Dungeons zu lüften, die in deiner Heimatstadt aufgetaucht sind. Du bist nicht allein in diesem Unterfangen und wirst von drei Anima begleitet, Kreaturen, die ihre eigenen besonderen Fähigkeiten und Entwicklungen haben.

Das ist richtig, wenn du magische Kreaturen gesehen und an Pokémon gedacht hast, hast du dich geirrt, denn wir nehmen hier oben eher den Einfluss von Digimon auf, indem deine Anima nur für einen einzigen Kampf in der Evolution Kraftschübe erhält. Du baust dir deinen Weg zu diesen Entwicklungen auf, indem du Karten im Kampfsystem des Spiels verwendest. Wenn du schon einmal einen Kartenkampf gespielt hast, weißt du, worauf du dich einlässt, und selbst wenn du es noch nicht getan hast, ist Serial World genial einfach zu verstehen und gibt dir Erklärungen zu jedem Schlüsselwort, so dass das Onboarding neuer Spieler ein Kinderspiel ist.

Die Effekte sind einfach, und Sie können mit den Kombinationen, die Ihnen zur Verfügung stehen, ziemlich einfach Gewinnstrategien entwickeln. Die Stachelschwein-aussehende Anima ist dein Hauptschadensverursacher, während der blaue Panzer ein Panzer ist und der Vogel eher als Unterstützung fungiert. Am Ende habe ich mich hauptsächlich auf den Vogel konzentriert, da seine Fähigkeit bedeutete, dass man jedes Mal, wenn man bestimmte Karten verwendete, seinen Schaden in jeder Runde erhöhen konnte. Es war wahrscheinlich nicht die beste Taktik, da ich den Boss am Ende nicht besiegen konnte, aber das ist wahrscheinlich das Beste. Du brauchst hier eine Synergie zwischen deinen drei Anima, und wenn ich mich bei allem auf eine hätte verlassen können, hätte es nicht wirklich viel Sinn gemacht, wenn die anderen beiden da wären.

Die Schleife von Serial World besteht größtenteils darin, dass du in einen Dungeon fällst und einem der wenigen Pfade folgst, die vor dir liegen. Ein roter Pfeil, der auf einen Pfad zeigt, bedeutet, dass ein Kampf bevorsteht. Ein blauer Pfeil bedeutet, dass es etwas Beute zu schnappen gibt, und ein gelber Pfeil zeigt den Fortschritt an. Es ist sehr einfach in Bezug auf Layout und Design. Es gibt zusätzliche Mini-Bosskämpfe und Begegnungen, um aufzusteigen, Orte zum Heilen und Gegenstände, die du greifen kannst, um die Kraft deiner Anima zu erhöhen, aber die Komplexität bleibt gering, damit du dich auf die bevorstehenden Kämpfe konzentrieren kannst. Wenn man bedenkt, dass wir nur zwei Etagen eines Dungeons hatten, bevor wir uns dem Bosskampf stellten, ist es schwer zu sagen, ob wir später zusätzliche Komplexitätsstufen sehen werden, aber für alle, die auf ein Dungeon-Erlebnis hoffen, scheint es, als ob Serial World viel mehr auf Kartenkämpfe ausgerichtet ist.

Du kannst Serial World auch nicht wirklich als Kreaturensammler bezeichnen. Die Kreaturen, die du bekommst, sind niedlich und haben viele coole Fähigkeiten, aber wenn du ein Pokémon Mystery Dungeon-Erlebnis erwartest, bei dem du dir auf dem Weg mehr Freunde schnappst, solltest du deine Erwartungen wieder etwas ändern. Dies ist ein Kartenkampf mit Kreaturen und Dungeons, kein Kreaturensammler mit Karten. Es wäre schwierig gewesen, sich darauf zu konzentrieren, jeder Anima ein einzigartiges Move-Set und Gefühl zu geben, wenn es viele davon gäbe, die man sich schnappen und einer Gruppe hinzufügen könnte.

Serial World ist nicht mein typisches Spiel. Normalerweise bin ich kein Fan von Kartenschlachten, und obwohl ich immer noch den einen oder anderen Pokémon-Titel in die Hand nehme, habe ich normalerweise auch keine Spiele mit niedlichen Kreaturen auf meinem Radar. Aber ich fand meine Zeit mit Serial World eine brillante Dosis Spaß. Der Kampf ist schnell und erfordert nicht allzu viel taktisches Denken, wenn du dich stark fühlen willst, aber es gibt immer noch eine gewisse Herausforderung, besonders auf schwer. Die Designs sind niedlich und ich bin zumindest ein bisschen fasziniert zu sehen, was das Geheimnis im Zentrum der Geschichte ist.

