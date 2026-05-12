Sergio Ramos steht kurz davor, Sevilla FC für 450 Millionen Euro zu kaufen.

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Sergio Ramos steht kurz vor dem Kauf seines Jugendvereins Sevilla, der in den kommenden Tagen bekannt gegeben wird. Spanische Medien berichten heute, dass der Deal zwischen dem Spieler und der Fußballbesitzerin Five Eleven Capital mit den aktuellen Aktionären von Sevilla, bei dem der 40-Jährige zustimmt, 450 Millionen Euro (einschließlich Schulden) für den Verein zu zahlen, abgeschlossen ist. Was noch aussteht, ist die Genehmigung durch den Hohen Sportrat (CSD auf den spanischen Initialen), die für den Erwerb von mehr als 25 % des Aktienkapitals einer Aktiengesellschaft (SAD) erforderlich ist.

Diese 450 Millionen Euro entsprechen etwa 80 % des Aktienkapitals des Vereins, der derzeit von drei Familien – den Familien Carrión, Castro und Alés – sowie einer Einzelperson und ehemaligen Präsidentin, José María del Nido Benavente, dem größten Einzelaktionär (25 %) gehört.

Sergio Ramos begann seine Karriere in den Jugendmannschaften von Sevilla und spielte eine Saison, bevor er 2005 für eine 15-jährige legendäre Laufbahn zu Real Madrid wechselte. Nach seinem Weggang von Madrid im Jahr 2021 spielte er zwei Jahre bei PSG, kehrte für die Saison 2023/2024 nach Sevilla zurück und wechselte dann zu Monterrey in Mexiko. Er hat seinen Fußballrücktritt noch nicht angekündigt, aber momentan ist er ohne Verein.

Ramos kauft Sevilla in einem sehr heiklen Moment, einer wirtschaftlichen und sportlichen Krise. Mit noch drei verbleibenden Spieltagen ist Sevilla weiterhin vom Abstieg aus der LaLiga bedroht: Fünf Vereine (Sevilla, Elche, Mallorca, Espanyol und Girona) liegen nur drei Punkte über der Abstiegszone, und Alavés (18. mit 37 Punkten) und Levante (19. mit 36 Punkten) können sich noch retten.