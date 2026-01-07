Sergio Pérez: "Max' Teamkollege bei Red Bull zu sein, ist der schlechteste Job, den es in der Formel 1 gibt"

HQ

Sergio Pérez, der mexikanische F1-Fahrer, der früher bei Red Bull war und die Meisterschaft 2023 als Vizemeister beendete, sagte, dass es "der schlimmste Job in der Formel 1" sei, Teamkollege von Max Verstappen zu sein. Pérez hat im Cracks Podcast (über EFE) gesprochen und erklärt seine Schwierigkeiten, mit Max Verstappen in einem Team zu konkurrieren, das Max eindeutig priorisierte.

"Als ich mich das erste Mal mit Christian (Horner, ehemaliger Red Bull-Chef) zusammensetzte, sagte er zu mir: 'Wir werden mit zwei Autos fahren, weil wir mit zwei Autos fahren müssen, aber dieses Projekt wurde für Max gemacht, er ist unser Talent.' "

"Bei Red Bull war alles ein Problem; wenn ich schneller als Max war, war das ein Problem. Es entstand eine sehr angespannte Atmosphäre, wenn ich schneller gewesen wäre", erklärte er und fügte hinzu, dass es "ein kompliziertes Team sei, weil Max' Teamkollege bei Red Bull der schlimmste Job in der Formel 1 ist; Ich wusste, womit ich es zu tun hatte, denn dieses Projekt ist für Max gemacht."

In der Saison 2023 waren sie enger als je zuvor. "Ich habe angefangen, mit Max um die Meisterschaft zu kämpfen. Er gewann ein Rennen, ich ein anderes, dann gewann er eines, dann ich noch eines. Wir waren sehr ausgeglichen. Als wir in Barcelona ankamen, nachdem ich um eine Sekunde pro Runde gekämpft hatte, war ich schon langsamer, was bedeutete, dass ich nicht mehr die Kontrolle über das Auto hatte." Nach einigen ausgeglichenen Runden gewann Verstappen die Meisterschaft mit 575 Punkten, während Pérez mit 285 Punkten Zweiter wurde und zwei Grand Prix gewann.

Trotz dieser schwierigen Erfahrung blieb er mit Verstappen befreundet, der ihn verteidigte, als Pérez 2024 entlassen wurde. Nach zwei Jahren Pause kehrt Checo 2026 für Cadillac zurück und zieht die positiven Aspekte aus dieser Erfahrung: "Ich habe bei Red Bull viel gelernt. Ich habe gelernt, mich selbst in den Umständen zu schätzen, in denen ich mich befand, um das Beste aus allem herauszuholen."