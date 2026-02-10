Serena Williams wird diesen Monat offiziell als aktive Spielerin anerkannt, aber wird sie zurückkehren?

HQ

Serena Williams ist diese Woche wieder in den Schlagzeilen, zunächst wegen ihres umstrittenen Werbespots über eine Gewichtsverlust-Injektion im Super Bowl, und nun wegen des Gerüchts, dass Serena Williams ein Comeback ins Profitennis plant. Das Gerücht wurde immer vom selben Reporter Ben Rothenberg genährt, der nun berichtet, dass "ihr Comeback völlig unbestreitbar und offiziell ist", obwohl Williams selbst bestritt, zum Tennis zurückzukehren.

Die jüngste Entwicklung, nachdem Williams in einen Anti-Doping-Testpool der International Tennis Integrity Agency aufgenommen wurde, ein verpflichtender Schritt für aktive Profispielerinnen in der Women's Tennis Association, ist, dass Serena Williams am 22. Februar ihre sechs Monate Wiedereintritt in den Anti-Doping-Testpool abschließen wird und von da an offiziell als aktive Spielerin anerkannt wird.

Rothenberg schlägt vor, dass Serena Williams reichlich Zeit haben wird, sich auf ein mögliches Comeback bei den WTA-Turnieren in Indian Wells oder Miami im März oder auf spätere Veranstaltungen in Madrid, Rom, Roland Garros oder Wimbledon vorzubereiten. Rechtlich gesehen wäre sie für alle berechtigt.

Tatsächlich stammen ihre Pläne, zum Tennis zurückzukehren, auf den Sommer 2025, als sie im August eine Wiederaufnahme für die US Open beantragte, dies jedoch nicht erlaubt wurde, da sie sich selbst aus dem Doping-Testpool entfernte, eine Formalität, die bis zum 22. Februar gelöst wird.

Glauben Sie, dass Serena Williams im Alter von 44 Jahren vier Jahre nach ihrem Rücktritt 2022 ein großes Comeback zum Tennis feiern wird? Ihre ältere Schwester Venus Williams nimmt weiterhin einigermaßen regelmäßig an Wettkämpfen teil und ist trotz fehlender Siege weiterhin wettbewerbsfähig.