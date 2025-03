Serena Williams wird Besitzerin des ersten kanadischen Teams in der WNBA

HQ

Tennislegende Serena Williams, die 2022 in den Ruhestand ging, hat sich einer anderen Sportart zugewandt: Basketball. Die 23-fache Grand-Slam-Siegerin (zwischen 1999 und 2017) ist eine der Eigentümerinnen von Toronto Tempo, der ersten kanadischen Franchise der WNBA, und die vierzehnte insgesamt. Das Toronto Tempo startet im Jahr 2026. Bis dahin gibt es noch viel zu tun, unter anderem das Design des Trikots, an dem Serena Williams aktiv beteiligt sein wird.

Der Haupteigentümer des Toronto Tempo ist Larry Tanenbaum. Williams wird einen Anteil am Eigentum haben, und es ist nicht bekannt, wie viel. Tanenbaum ist Vorsitzender von Kilmer Sports Ventures und Teil von Maple Leaf Sport and Entertainment (MLSE), zu dem auch andere kanadische Franchises gehören, darunter die Raptors in der NBA, die Maple Leafs in der NHL und der Toronto FC in der MSL. In der Zwischenzeit ist Serena Williams auch an anderen Teams beteiligt, darunter das Football-Team Angel City FC und die NFL Miami Dolphins.

In einer Erklärung sagte Williams: "In diesem Moment geht es nicht nur um Basketball; es geht darum, den wahren Wert und das Potenzial von Sportlerinnen zu zeigen. Ich habe immer gesagt, dass der Frauensport eine unglaubliche Investitionsmöglichkeit ist. Ich freue mich darauf, mit Larry und ganz Kanada zusammenzuarbeiten, um dieses neue WNBA-Franchise und Vermächtnis zu schaffen."

Serenas ältere Schwester, Venus Williams, spielt mit 44 Jahren immer noch Tennis, lehnte aber die Wildcard-Einladung von Indian Wells ab, die diese Woche gespielt wird.