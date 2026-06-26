Serena Williams kennt ihre erste Rivalin bei ihrer Rückkehr nach Wimbledon, sie sind 24 Jahre jünger

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Serena Williams feierte vier Jahre nach ihrem ersten Rücktritt eine lang erwartete Rückkehr zum Tennis im Doppelturnier im Queen's Club, und es wurde bestätigt, dass sie erneut mit ihrer Schwester Venus Williams im Doppel von Wimbledon antreten wird. Doch sie nahm auch eine Wildcard für Wimbledons Einzel an und spielte ihr erstes Einzelmatch seit fast vier Jahren, nachdem sie in der dritten Runde der US Open 2022 gegen Ajla Tomljanović verloren hatte.

Nach der Auslosung am Freitag wurde Serena Williams gegen Maya Joint gepaart, eine 20-jährige australische Spielerin auf Platz 53 der Welt (Serena ist in der WTA-Rangliste nicht gerankt). Aufgrund von Joints Alter haben sie sich natürlich nie gegenübergesehen.

Wenn Serena gewinnt, könnte sie in der zweiten Runde gegen Alexandra Eala oder Renata Zarazua antreten und möglicherweise in der dritten Runde in einem Blockbuster-Match gegen Iga Swiatek antreten – ein Match, das bisher nie stattgefunden hat. Weitere potenzielle Rivalen in der dritten Runde sind Tereza Valentova, Karolina Pliskova und Taylor Townsend.

Serena, 44, die jüngere der Williams-Schwestern, gewann zwischen 2002 und 2016 siebenmal Wimbledon. Venus Williams, 45, gewann Wimbledon zwischen 2000 und 2008 fünfmal, die meisten ihrer Grand-Slam-Titel, und wird dieses Jahr nicht im Einzel Wimbledon antreten (nur im Doppel mit Serena), wobei ihr letztes Einzelmatch eine Niederlage beim Bad Homburg Open am vergangenen Montag war.