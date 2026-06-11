Serena Williams verlässt Queen's Club, nachdem ihre Doppelpartnerin Victoria Mboko verletzt ist

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Serena Williams' triumphale Rückkehr zum Tennis, vier Jahre nach ihrem Rücktritt, wurde vorzeitig beendet. Die 44-jährige Spielerin gewann zusammen mit ihrer Partnerin Victoria Mboko, einer 19-jährigen Kanadierin, ihr erstes Frauendoppel bei der Queen's Championship gegen Nicole Melichar-Martinez und Erin Routliffe, wobei Williams scherzte, ihre Leistung sei "ein C-Minus" gewesen.

Doch ihre Reise ist vorbei, denn Mboko stürzte am Mittwoch während ihres Einzelspiels, was sie zum Rücktritt zwang, als sie gegen Karolina Pliskova mit 2:6, 3:4 zurücklag. Sie verließ das Spielfeld hinkend, weinend, und hat sich natürlich auch vom Damendoppel zurückgezogen, obwohl das Ausmaß ihrer Verletzung bis heute nicht bekannt ist.

"Vicky Mboko, du bist ein unglaubliches Talent und wirst bald wieder draußen sein. Ich wünsche Ihnen eine schnelle Genesung", sagte Williams auf Instagram. Serena Williams blickt nun auf Wimbledon voraus, wo sie eine Wildcard erhalten könnte, aber zuvor wird sie sich mit der Tschechin Karolina Muchova, Weltranglisten-10, für ein Doppelspiel in Berlin anschließen.