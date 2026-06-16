Serena Williams und Venus Williams, die nach vier Jahren wieder zurück sind, werden bei Wimbledon das Frauendoppel spielen

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Es ist offiziell: Serena Williams und Venus Williams sind zurück. Das legatarische Doppelpaar, das gemeinsam 14 Grand-Slam-Doppeltitel gewann, erhielt eine Wildcard für Wimbledon 2026, was das erste Mal ist, dass sie seit den US Open 2022 gemeinsam spielen. Die Schwestern gewannen sechsmal das Frauendoppel in Wimbledon, das erste Mal 2000, das sechste Mal 2016.

Vor vier Jahren beendete die jüngere Schwester, Serena Williams, inzwischen 44, ihre Tenniskarriere, nachdem sie 23 Grand-Slam-Einzeltitel gewonnen hatte (darunter sieben in Wimbledon). Doch letzte Woche kehrte Serena Williams bei den Queen's Club Championships lang erwartet zurück und spielte an der Seite der kanadischen Spielerin Victoria Mboko (19 Jahre alt). Leider erlitt Mboko nach ihrem Sieg im ersten Spiel und dem Sieg gegen die Drittgesetzten eine schwere Knieverletzung, die sie monatelang vom Spielfeld fernhalten wird.

Für Serena Williams war es eine positive (und siegreiche, wenn auch kurze) Erfahrung, und sie kehrt sehr bald zurück, wenn das Frauendoppel in Wimbledon etwa am 29. Juni beginnt. Davor spielt Serena ein Doppelspiel in Berlin zusammen mit Karolina Muchova.

Venus Williams hatte Phasen der Inaktivität, bleibt aber mit 45 Jahren aktive Spielerin (sie kehrte im Juli 2025 nach 16 Monaten Pause zurück) und ist nun auf Platz 119 der Welt im Doppel gerankt, wobei sie zusammen mit Leylah Fernández das Viertelfinale der US Open erreicht.