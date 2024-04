Serena Williams tritt in unserem frühen Top Spin 2K25 Gameplay gegen Steffi Graf an

HQ

Wenn Sie Tennis lieben, haben Sie zweifellos sehnsüchtig auf die Rückkehr von Top Spin Ende dieses Monats gewartet. Ab dem 26. April kehrt die Tennissportserie auf PC und Konsolen in Form des brandneuen Top Spin 2K25 zurück. Während wir darauf warten, dass wir an der Reihe sind, auf den Platz zu gehen, um das Spiel in seiner Gesamtheit zu testen, haben wir einen weiteren frühen Vorgeschmack auf das erhalten, was uns in Form eines vollständigen Action-Spiels zwischen zwei Superstars und Legenden des Sports erwartet.

Unten seht ihr Serena Williams gegen Steffi Graf in einem Match für die Ewigkeit. Die beiden Frauen-Ikonen kämpfen an einem strahlend sonnigen Tag auf Sand Court Philippe Chatrier in Stade Roland Garros in Paris, Frankreich.

Schauen Sie sich das gesamte Gameplay unten an, um einen Vorgeschmack auf die Art von Tennis-Action zu erhalten, die das Spiel bieten wird, wenn es später in diesem Monat erscheint.