Serena Williams kehrt zurück in die Wettkämpfe, "100 % sicher", sagt die ehemalige Trainerin

HQ

Serena Williams gilt seit letztem Sonntag offiziell als aktive Tennisspielerin, als die sechs Monate für den Wiedereintritt in den Anti-Doping-Testpool am 22. Februar endeten. Trotzdem beendete Williams 2022 ihre Tenniskarriere und hat seitdem nicht mehr gespielt und sogar bestritten, zum Tennis zurückkehren zu wollen.

Ihr ehemaliger Trainer Rick Macci ist jedoch überzeugt, dass sie zurückkehren wird, und erklärte L'Equipe (über Tennis365), dass "sie mit vielen Sparringspartnern trainiert, er hat auch mit Alycia Parks, einer guten Freundin von ihr in Südflorida, gespielt".

"Also habe ich keinen Zweifel daran (ihr Comeback). Ich dachte immer, sie würde von Zeit zu Zeit zurückkommen, um mit Venus im Doppel aufzutreten. Aber wir reden hier nicht nur von Doppelgängern... Sie gibt alles. Wenn sie nicht glaubte, mit den Besten konkurrieren und Matches gewinnen zu können, würde sie es nicht tun. Es ist zu 100 % sicher, dass sie wieder in den Wettbewerb einsteigen wird."

Es wurde spekuliert, dass sie bereits am nächsten Indian Wells zurückkehren würde, beginnend am 4. März, wo ihre Schwester Venus als Wildcard erscheinen wird. Falls nicht, folgt Miami Open als nächstes WTA Masters 1.000 am 17. und 29. März.