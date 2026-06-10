Serena Williams kehrt mit Sieg ins Tennis zurück und denkt über eine Teilnahme an Wimbledon nach

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Serena Williams feierte eine triumphale Rückkehr zum Tennis. Die 44-jährige Spielerin, die vor vier Jahren in den Ruhestand ging, gab eine überraschende (trotz der "Leaks") Comeback-Ankündigung, meldete sich für das Queen's Club Tennisturnier an und spielte im Damendoppel zusammen mit der kanadischen Teenagerin Victoria Mboko, die erst 19 Jahre alt ist. Und sie gewannen, indem sie die an Nummer drei gesetzten Spielerinnen Nicole Melichar-Martinez und Erin Routliffe in zwei Sätzen überraschten.

Williams, die von der überwiegenden Mehrheit der Fans unterstützt wurde, kannte das Privileg, den Gewinner von 23 Grand Slams im Einzel und 14 Grand Slams im Doppel vor sich spielen zu sehen. Der Erfolg führte zu der Frage: Wird sie später in diesem Monat bei Wimbledon spielen?

"Wie ich neulich sagte, es ist einfach Tag für Tag. Ich habe noch etwas Zeit zum Entscheiden, und sie haben mir großartig diesen Raum und diese Zeit gegeben", sagte Williams, in dem Wissen, dass sie, wenn sie zustimmt, eine Wildcard für das Turnier erhalten würde. Williams sagte jedoch, sie sei vor dem Match nervös gewesen und scherzte über ihre Leistung. "Was meinst du? Ein C-Minus?"

Williams und Mboko treffen am Freitag im Viertelfinale auf Laura Siegemund und Leylah Fernandez.