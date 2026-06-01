Serena Williams kehrt diesen Monat offiziell ins Profitennis zurück

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Serena Williams ist offiziell wieder aktive Spielerin. Ein in den sozialen Medien veröffentlichtes Video enthüllte ihr viel gerüchtetes Comeback mit der Bestätigung, dass sie für Queen's Club später in diesem Monat eine Wildcard erhalten hat, was ihr erstes Turnier seit fast vier Jahren ist.

Serena Williams, 44 Jahre alt, wird am Damendoppel teilnehmen, und es wird erwartet, dass ihre Partnerin die kanadische Teenagerin Victoria Mboko sein wird, eine der Breaktroughs im letzten Jahr, erst 19 Jahre alt.

Die jüngere der Schwestern der Williams beendete ihre Tenniskarriere bei den US Open 2022 und hat zuvor bestritten, dass sie zurückkehrt, obwohl Hinweise darauf hindeuten, dass ihr Comeback bereits im Februar stammt, als sie von der International Tennis Integrity Agency (ITIA) in die Liste der aktiven Spieler aufgenommen wurde.

"Queen's Club fühlt sich wie der perfekte Ort an, um dieses nächste Kapitel zu beginnen", sagte Williams. "Gras hat mir einige der bedeutungsvollsten Momente meiner Karriere beschert, und ich freue mich darauf, wieder auf einer der ikonischsten Bühnen des Sports anzutreten." Serena Williams gewann 23 Grand-Slam-Titel, nur einen weniger als Margaret Court, die den Rekord für die meisten Grand Slams aller Zeiten hält.

Ihre ältere Schwester Venus Williams (45) spielte zuletzt im April bei den Madrid Open und war für das Doppel der Roland Garros angesetzt, bis ihre Partnerin Hailey Baptiste sich einen saisonbeendenden Kreuzbandriss zuzog. Da beide wieder aktiv sind, bleibt abzuwarten, ob sie erneut im Doppel zusammenarbeiten werden: Sie gewannen zusammen 14 Grand-Slam-Doppeltitel und drei Goldmedaillen.