Serena Williams ist am Boden zerstört, weil sie nach einer Turnierverzögerung ihres Spiels vom Wimbledon-Doppel zurückgetreten ist

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Serena Williams und Venus Williams werden nicht im Wimbledon-Doppel antreten, Serena erlitt am Montag während ihres Einzelmatches eine Knieverletzung, eine Niederlage in der ersten Runde bei ihrem Comeback vier Jahre später und erholte sich trotz außergewöhnlicher Versuche des Wettbewerbers, das Match so weit wie möglich zu verzögern, nicht rechtzeitig.

"Ich bin am Boden zerstört, dass ich mich aus dem Doppel zurückziehen muss. Zurückzukehren, um wieder zu konkurrieren, war ein Geschenk, und die Möglichkeit, wieder an der Seite von Venus zu spielen, bedeutete mir die Welt. Ich habe alles getan, was ich konnte, aber leider ist mein Knie einfach nicht bereit zum Wettkampf", schrieb Serena und dankte dem Turnierleiter Jamie Baker dafür, dass er mir "jede Gelegenheit gegeben hat, mich zu erholen".

Serena Williams postete ebenfalls ein Foto, auf dem die Flüssigkeit nach dem Match aus ihrem Knie abgeleitet wurde. "Die gute Nachricht ist, dass mein Knie nicht mehr anschwellen oder so viel Flüssigkeit ansammeln sollte. Die schlechte Nachricht ist, dass ich, egal wie sehr ich mich bemühte, nicht bereit für das Doppel sein konnte."

"Danke an die Fans für eure unglaubliche Unterstützung und dafür, dass ihr dieses Comeback so bedeutungsvoll gemacht habt. Alles, was ich sagen kann, ist: Bleiben Sie dran in einer Stadt in Ihrer Nähe..."

Das Doppelmatch von Serena und Venus Williams gegen Camila Osorio und Solana Sierra war ursprünglich für Freitag angesetzt, aber die Organisatoren verschoben es auf Samstag (als die zweite Runde bereits begonnen hatte), um ihr zusätzliche Zeit zur Erholung zu geben – eine Entscheidung, die bei anderen Spielerinnen selten getroffen wurde.