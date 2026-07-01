Serena Williams erlitt bei Wimbledon eine Knieverletzung und könnte sich aus dem Doppel gegen Venus zurückziehen

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Serena Williams könnte Wimbledon früher verlassen als erwartet, da die 44-Jährige nach ihrem Dreisatzmatch gegen Maya Joint am Dienstag, ihrem ersten Einzelmatch seit 2022, eine Knieverletzung erlitten hat. Williams verlor, sollte aber eigentlich gegen Venus Williams im Damendoppel spielen.

Laut Tom Kershaw von The Times ist es unsicher, ob sie morgen das Doppel spielen wird. Williams lehnte es ab, nach dem Spiel ein Interview zu führen, und verließ den Raum ohne Hilfe, aber offenbar wurden Krücken in ihre Umkleide gebracht. Ihr Agent sagte, sie habe sich am Ende des ersten Sets das Knie verstaucht und sei daher von den medizinischen Teams von Wimbledon und WTA von ihren Medienverpflichtungen befreit worden.

Williams tut nun "alles, was sie kann, um bereit für ihr Doppelmatch zu sein", das für morgen, Donnerstag, den 2. Juli, gegen Solana Sierra und Camila Osorio angesetzt ist.