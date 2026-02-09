Serena Williams erhält heftige Kritik nach einer Super-Bowl-Werbung zur Förderung von Gewichtsverlustmedikamenten

HQ

Serena Williams, zweifellos eine der besten Tennisspielerinnen der Geschichte und beste Athletinnen aller Zeiten, Gewinnerin von 23 Grand-Slam-Einzeltiteln, wurde für einen Super Bowl, in dem sie ein Medikament zur Gewichtsreduktion bewirbt, scharf kritisiert.

Im Werbespot spritzt sich Williams ein Medikament mit GLP-1, einem Hormon aus Abnehmmedikamenten, das die Insulinfreisetzung stimuliert und die Verdauung verlangsamt, wodurch der Appetit gemindert wird. Sie sagt, dass sie mit dem Medikament in einem Jahr mehr als 13,5 Kilogramm / 30 Pfund verloren hat, was ihr bei Blutzuckerspiegeln, Blutdruck und hohem Cholesterinspiegel hilft.

Obwohl bekannt war, dass Sererna dieses Medikament bereits eingenommen hat, um nach der Geburt ihres zweiten Vaters Adira River im Jahr 2023 Gewicht zu verlieren, war es für die Fans, die in den sozialen Medien sehr kritisch über die ethischen Implikationen der Werbung für Produkte waren, die weiterhin schlanke Körper fördern, sehr schockiert. Vor allem als Sportler, der nie übergewichtig war und jetzt extrem dünn aussieht.

GLP-1-Medikamente sind zudem anfällig für Nebenwirkungen wie Übelkeit, Erbrechen, Durchfall und Verstopfung. Viele weisen darauf hin, dass Williams, besonders als Sportler, für eine gesunde Ernährung und Bewegung plädieren sollte, anstatt Medikamente, um schnell abzunehmen. Was denkst du?