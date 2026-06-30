Serena Williams besiegte in der ersten Runde im Wimbledon-Einzel

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Serena Williams' Solo-Abenteuer in Wimbledon endete mit einer Niederlage gegen Maya Joint mit 3:6, 7:6(6), 3:6. Williams, die das Wimbledon-Einzel siebenmal gewann, hatte seit ihrem Rücktritt bei den US Open 2022 fast vier Jahre lang kein Einzelspiel mehr bestritten, ist aber zurückgekehrt (tatsächlich bleibt Serena Williams in Wimbledon, da sie mit ihrer Schwester Venus im Damendoppel zusammenspielt und am Donnerstag, den 2. Juli, gegen Solana Sierra und Camila Osorio debütiert).

Es war ein großer Moment für Maya Joint, 20 Jahre alt, die nie die Chance hatte, gegen Serena Williams zu spielen, aber sie war eine ihrer Idole, daher war es eine große Ehre, gegen sie zu spielen. "Ich habe letzte Nacht kaum geschlafen, ich war bis 2 Uhr morgens wach und habe darüber nachgedacht. Sie hat so eine Aura. Sie ist so eine Legende. Und auf diesem Platz haben so viele große Namen gespielt."

Wie erwartet, hofften die meisten Fans im Center Court, Serena Williams, sie nach so vielen Jahren wieder gewinnen zu sehen. Doch die Jugend setzte sich durch, und die Australierin trifft am Donnerstag als nächstes auf Alexandra Eala.