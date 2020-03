September im Kalender ankreuzen für WRC 9

In Frankreich entstehen aktuell drei neue Ableger der Rallye-Rennspielserie WRC. Kylotonn (neuerdings heißen die KT Racing) hat sich mit dem Publisher Nacon um die Lizenzrechte des Rennsports gekümmert und deshalb gleich auf einen Schlag WRC 9, WRC 10 und WRC 11 angekündigt. Zumindest das neueste Spiel der Reihe werden wir dieses Jahr noch zu Gesicht bekommen, alle drei Games sollen bis 2022 veröffentlicht werden.

WRC 9 erscheint am 4. September 2020 für PC, Xbox One und Playstation 4. Next-Gen-Ports für die Xbox Series X und Playstation 5 stehen ebenfalls an, bislang wurden allerdings noch keine weiteren Informationen dazu bekanntgegeben. Und eine Nintendo-Switch-Version ist ebenfalls in Arbeit, schließlich muss es alles auf dem Hybriden geben.

Das neue Rallye-Spiel verfügt über den Karrieremodus aus dem letzten Teil, der mit weiteren Rollenspielfaktoren und Manageraspekten aufgepolstert wird. Bereits bekannt sind schon jetzt drei weitere Rallye-Events in Kenia, Japan und Neuseeland (offenbar dürfen sich Fans diesbezüglich noch auf zwei weitere Überraschungen freuen).

Beim simulierten Gameplay verspricht KT Racing mehr Authentizität, was sich wohl vor allem in Aspekten äußert, die mit dem Gewicht des Fahrzeugs zusammenhängen (was wahrscheinlich alles sein könnte). Auch der Sound soll in diesem Zuge bearbeitet werden, sodass sich die Simulation auch für eure Ohren lohnt. In WRC 9 werden 50 Teams aus vier offiziellen WRC-Liegen enthalten sein, darüber hinaus gibt ein paar ikonische Wagen für alte Fans.