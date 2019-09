September hält zwei neue Updates für Remnant: From the Ashes bereit

Perfect World Entertainment und Gunfire Games werden vielleicht nicht unbedingt in diesem Maße mit dem Erfolg ihres Actionspiels Remnant: From the Ashes gerechnet haben, doch vor allem auf Steam scheint das Spiel zum Launch sehr beliebt gewesen zu sein. Das Entwicklerstudio hat nun enthüllt, dass sie in den kommenden Tagen und Wochen zwei weitere Updates für das Game geplant haben. Am 12. September gelangt ein Abenteuermodus ins Spiel, mit dem wir die bereits abgeschlossenen Bereiche auf der Erde, in Rhom und dem Dschungel Yaesha erneut spielen können. Wer die zusätzliche Herausforderung sucht, muss sie am Weltenstein in Ward 13 aktivieren und darf anschließend auf frische Schlachtfelder zurückkehren. Der Fortschritt aus dem Abenteuermodus wird selbstverständlich ins Hauptspiel übertragen. Am 19. September gelangt ein weiterer Dungeon ins Spiel, Letos Labor. Dort werden wir mehr Informationen über den geheimnisvollen roten Kristall bekommen und einem weiteren, nagelneuen Boss gegenüberstehen.

