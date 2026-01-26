HQ

Der ehemalige FIFA-Präsident Sepp Blatter hat seine Unterstützung hinter den Aufrufen an die Fans geäußert, die Weltmeisterschaft in den Vereinigten Staaten diesen Sommer zu boykottieren. Der ehemalige FIFA-Chef schloss sich dem Schweizer Anti-Korruptions-Anwalt Mark Pieth zu, der warnte, dass die jüngsten Sicherheitsvorfälle in den Vereinigten Staaten ( sprich: die Tötung von Alex Pretti) die Reise zum Turnier riskant machen.

Blatter äußerte sich in den sozialen Medien und unterstützte Pieths Ansicht, dass Anhänger vielleicht sicherer seien, wenn sie das Geschehen von zu Hause aus verfolgen. Pieth hob den Tod zweier US-Bürger, darunter die Demonstrantin Renee Good, als Gründe hervor, warum Fans zweimal überlegen sollten, bevor sie Spiele in den USA, Kanada und Mexiko vom 11. Juni bis 19. Juli besuchen.

"Die Fans sollten damit rechnen, dass sie, wenn sie sich nicht ordnungsgemäß gegenüber den Behörden verhalten, sofort nach Hause geschickt werden könnten", sagte Pieth. Blatter fügte hinzu, dass solche Warnungen "die Fans kaum dazu ermutigen, dorthin zu gehen." Die Äußerungen erfolgen, während die FIFA unter Gianni Infantino, der Verbindungen zum US-Präsidenten Donald Trump gepflegt hat, weiterführt, und nach Blatters umstrittenem Austritt aus der Organisation im Jahr 2015...