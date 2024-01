Sephiroth und ikonische Momente im Final Fantasy VII: Rebirth -Trailer angeteasert

HQ

Final Fantasy VII: Rebirth ist für viele das am meisten erwartete Spiel des Jahres 2024, daher ist es ziemlich passend, dass es an einem sehr denkwürdigen Tag erscheint. Der 29. Februar rückt immer näher, auch wenn Square Enix beschlossen hat, dass er sich so weit weg anfühlt, indem er uns sehr aufgeregt macht.

Sie haben uns nicht nur einen atemberaubenden neuen Trailer gegeben, der Einblicke in ikonische Momente mit Sephiroth, dem Bosskampf von Terror of the Deep, Midgardsormr und der Junon-Parade zeigt. Außerdem haben wir 12 neue wunderschöne Screenshots, die Cait Sith, Yuffie, Captain Titov und Elena in ihrer ganzen PlayStation 5-Pracht zeigen. Es sind nur noch sechs Wochen, bis Sie all dies auf Ihrem Bildschirm genießen können!