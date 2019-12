Sephiroth sendet ein Lebenszeichen in Final Fantasy VII: Remake

Square Enix hat hohe Erwartungen an das kommende Remake zum Rollenspiel-Klassiker Final Fantasy VII und dementsprechend aufgeschlossen sind sie beim Teilen von Assets. Wir haben bereits einige Trailer für dieses Spiel bekommen, das erst in drei Monaten erscheinen wird. Diese Woche gab es neue Screenshots, die vor allem den bösen Antagonisten Sephiroth in den Fokus rücken. Die Schutzgöttin Shiva sehen wir ebenfalls im Detail, sowie einige Konzeptbilder. Final Fantasy VII: Remake erscheint am 3. März 2020 auf PS4.