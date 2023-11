Senua's Saga: Hellblade II wird "später" im Jahr 2024 erscheinen

HQ

Matt Booty, Xbox President of Game Content and Studios, hat gesagt, dass Senua's Saga: Hellblade II erst später im Jahr 2024 kommen wird.

In einem neuen Interview (das von Pure Xbox transkribiert wurde) spricht Booty darüber, wie sich Xbox für die Zukunft rüstet und dass es vier große Spiele pro Jahr will. "Wir haben das Ziel, ein großes Spiel zu veröffentlichen - eine neue Veröffentlichung - etwas Bedeutendes, das viermal im Jahr veröffentlicht wird. Alle drei Monate kommt also etwas Neues heraus", sagte er.

"Und ich denke, mit Starfield und dann mit Forza Motorsport und dann, wenn wir ins nächste Jahr gehen, haben wir das Spiel Ara: History Untold und das Spiel Towerborne auf der Gamescom gezeigt, wir haben Hellblade II, das später kommt, also fühlt es sich an, als wären wir auf dem Weg dorthin... "

Es gab viele vielversprechende Neuigkeiten rund um Senua's Saga: Hellblade II. Wir haben kürzlich gehört, dass das Spiel vollständig spielbar ist und das Gameplay bereits gezeigt wurde, aber das bedeutet wahrscheinlich, dass wir das Spiel erst in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 sehen werden. Aber bis wir ein richtiges Veröffentlichungsdatum haben, ist es schwer zu spekulieren, wann das Spiel erscheinen wird.