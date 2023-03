Senua's Saga: Hellblade II sieht im neuen Trailer unglaublich aus

HQ

Senua's Saga: Hellblade II war eines der ersten Spiele, die wir mit der Unreal Engine 5 gesehen haben, als es vor mehr als drei Jahren angekündigt wurde. Das Spiel sah damals ziemlich beeindruckend aus, aber noch besser, als wir die Gameplay-Präsentation bei den Game Awards 2021 bekamen. Raten Sie mal. Ninja Theory hat es jetzt absolut umwerfend gemacht.

Denn Senua's Saga: Hellblade II tauchte in Epic Games' State of Unreal Showcase auf der heutigen Game Developers Conference in Form eines einminütigen Videos auf, das die erstaunlichen Gesichtsanimationen des Spiels hervorhebt. Es ist definitiv nicht einfach, Unterschiede zwischen Melina Jürgens und ihrer digitalen Version zu erkennen, so dass das Warten auf das Endprodukt noch schwieriger wurde.