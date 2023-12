Senua's Saga: Hellblade II mit atemberaubendem Trailer gezeigt

HQ

Wir gingen davon aus, dass Senua's Saga: Hellblade II mit einem neuen Trailer während der The Game Awards gezeigt werden würde, und tatsächlich. In einem der bisher am besten aussehenden Trailer konnten wir sehen, wie Senua eine Herausforderung nach der anderen meisterte - und sogar einige Kämpfe.

Leider hat Senua's Saga: Hellblade II nicht das Veröffentlichungsdatum bekommen, auf das wir gehofft hatten, aber es wird im Laufe des Jahres 2024 für PC und Xbox Series S / X (und Game Pass Tag 1) veröffentlicht und es wird offensichtlich etwas sein, auf das man sich freuen kann. Sie vertrauen uns nicht? Dann lassen Sie diesen Trailer für sich sprechen.