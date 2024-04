Senua's Saga: Hellblade II Kämpfe werden eins zu eins ausgefochten

HQ

Ninja Theory und Xbox Game Studios haben letzte Woche ein wenig über Senua's Saga: Hellblade II gesprochen. Unter anderem haben wir mehr über die Framerate, die Länge des Abenteuers und vieles mehr erfahren.

GamesRadar hatte die Gelegenheit, die Entwickler zu testen und mit ihnen zu sprechen, und Combat Director Benoit Macon nutzte die Gelegenheit, um uns mehr über das aktualisierte Kampfsystem und eine Sache zu erzählen, die sich nicht geändert hat, nämlich dass Senua immer noch einen Feind nach dem anderen bekämpft (ihr könnt wählen, auf welchen ihr euch konzentrieren wollt, wenn es mehrere gibt):

"Der Grund, warum wir uns für den Eins-gegen-Eins-Kampf entschieden haben, ist, dass wir wollen, dass Senua sich in jeder Begegnung überwältigt fühlt. Wir denken, dass ein Gefühl der Brutalität, ein Gefühl des Kampfes, im Eins-gegen-Eins-Kampf verstärkt wird. Man weiß nie, wann noch etwas kommt, also fragt man sich immer, was passieren wird."

Die Inspiration für dieses Konzept ist der Klassiker Battle of the Bastards aus der sechsten Staffel von Game of Thrones, in dem Jon Snow es im ständigen Chaos mit einem Feind nach dem anderen aufnahm. Macon erklärt:

"Battle of the Bastards aus Game of Thrones war von Anfang an eine Referenz. Er ist mitten in diesem Kampf und reagiert auf alles, was auf ihn zukommt. Als wir mit der Entwicklung begannen, war es unser Ziel, das im Spiel mit der vollen Kontrolle des Spielers nachzubilden."

Senua's Saga: Hellblade II wird am 21. Mai sowohl für PC als auch für Xbox veröffentlicht und vom ersten Tag an im Game Pass enthalten sein. Den neuesten Trailer könnt ihr euch unten ansehen.