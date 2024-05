Senua's Saga: Hellblade II im schönen Launch-Trailer gezeigt

HQ

Morgen ist der Starttag von Ninja Theory s lang erwartetem und scheinbar großartigem Action-Adventure Senau's Saga: Hellblade II, das tatsächlich das allererste Spiel war, das für Xbox Series X gezeigt wurde (während The Game Awards 2019).

Wie gut das Spiel ist, verraten wir euch natürlich morgen in einem umfangreichen Testbericht, bevor alle PC- und Xbox-Spieler das neue Abenteuer von Senua in Angriff nehmen können, das auch auf Game Pass debütiert. Die Kampagne soll ungefähr so lang sein wie ihr Vorgänger, was bedeutet, dass wir etwa acht Stunden Spielzeit erwarten können, was bereits ein ernsthafter Kandidat für das am besten aussehende Spiel des Jahres ist.

Jetzt haben wir auch den Launch-Trailer, den ihr euch unten ansehen könnt. Der Song der norwegischen Sängerin Aurora Animal Soul gibt den Ton für das Video an, das ziemlich spoilerfrei ist, so dass Sie es sich auf jeden Fall ansehen können, auch wenn Sie morgen anfangen möchten.