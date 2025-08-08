Senua's Saga: Hellblade II Enhanced

HQ

Senua's Saga: Hellblade II wurde im Mai 2024 für Xbox Series X/S und PC veröffentlicht und gilt immer noch als eines der schönsten und optisch ansprechendsten Spiele, die je gemacht wurden. Jetzt kommt Hellblade II in einer Enhanced Edition, die auch auf PlayStation 5 landen wird, und diese Edition bietet unter anderem einen 60fps-Modus, ein aktualisiertes Photo Mode und die Rückkehr von Dark Rot Mode, an das sich einige vielleicht noch aus dem ersten Spiel erinnern.

In der heutigen Spielelandschaft, in der Spiele in der Regel aus der gleichen Vorlage geschnitten werden, um Verkäufe zu gewährleisten, die unersättliche Investoren in Schach halten können, scheint es keinen Platz mehr für enge, fokussierte und reine Spiele zu geben, Spiele, die vollständig linear sind und in denen alles mechanische Fett kompromisslos zugunsten eines Kinoerlebnisses und einer klaren kreativen Vision abgeschnitten wurde.

Deswegen ist Senua's Saga: Hellblade II eigentlich ein kleines Wunder. Es ist ein Spiel, das sich den Trends in der Spieleindustrie nicht beugt. Der Fokus liegt dabei stets auf der kreativen Idee und nicht auf Spielmechaniken, die von Psychologen und Verhaltensexperten entworfen wurden, um die Lebensdauer eines Spiels künstlich zu verlängern. Es ist daher großartig zu sehen, dass Microsoft nach der Veröffentlichung des Spiels auf Xbox und PC Ninja Theory grünes Licht gegeben hat, um weiter an dem Spiel zu arbeiten, so dass es nun in einer verbesserten Version kommt und gleichzeitig auch die PlayStation-Plattform übernimmt.

Werbung:

Ich möchte nicht zu sehr ins Detail über die Geschichte in Senua's Saga: Hellblade II gehen, da sie für das Spiel von zentraler Bedeutung ist und etwas ist, das erlebt werden muss. Es ist klar, dass Ninja Theory durch und durch Geschichtenerzähler sind, und sie liefern eine Erzählung, die dich noch Tage nach dem Ende des Spiels begleitet. Kurz gesagt, es geht um eine junge Frau namens Senua, eine Kriegerin aus Nordengland, die sich von isländischen Sklavenhändlern gefangen nehmen lässt und nach Island gebracht wird, wo sie hofft, ihr Volk zu befreien, das unterdrückt wird und als Sklaven auf der nördlichen Insel lebt.

Natürlich gibt es auf dem Weg dorthin einige Wendungen und es ist eine extrem brutale Geschichte von Leid, Rache, Hass und Angst, aber auch von Liebe, Sehnsucht, Einsamkeit und Vergebung. Die Geschichte wird mit einer solchen Überzeugung erzählt, dass es schwierig ist, sich nicht in die packende Erzählung hineinziehen zu lassen. Auf dem Weg dorthin gab es mehrere Fälle von Gänsehaut.

Werbung:

Wie im ersten Spiel, Hellblade: Senua's Saga, spielt Senuas mentaler Zustand eine große Rolle bei der ganzen Sache. Während der Ereignisse des ersten Spiels (das ich hier nicht verraten werde, falls Sie es noch nicht gespielt haben) wird sie in eine tiefe und dunkle Psychose geworfen, in der Dämonen an ihrem Verstand zerren und zerren und sie ständig Stimmen in ihrem Kopf hört, Stimmen, die versuchen, sie zu kontrollieren und ihr Angst zu machen, sowie Stimmen und Schreie von all den vielen Toten, die sie auf dem Gewissen zu haben glaubt.

Die Stimmen tanzen in ihrem Kopf herum, sie reden miteinander, sie helfen und sie täuschen, und man weiß nie so recht, ob man glauben soll, was sie sagen. In einem Moment säen sie Zweifel in Senuas Verstand, und im nächsten flößen sie ihr Mut und den Glauben ein, dass sie das Richtige tut. Ein anderes Mal kichern sie sie an und verspotten sie, wenn sie am verletzlichsten ist. Diese Stimmen sind ebenso ein Feind wie die brutalen Kreaturen, denen sie in Island begegnet.

Ninja Theory hat mit Forschern zusammengearbeitet, die sich auf Psychosen spezialisiert haben, und mit Menschen, die mit Psychosen leben, um die brutale Grausamkeit darzustellen, die Menschen mit psychischen Erkrankungen erleben können. Ich kann verraten, dass dies den brutalen Stil des Spiels sicherlich nicht weniger beängstigend macht, da er sehr effektiv ist.

Die grafisch detaillierten und gut choreografierten Kämpfe des Spiels sind ebenfalls brutal. In geschlossenen Eins-gegen-Eins-Duellen stehen dir die bekannten leichten und schweren Angriffe, ein Block- und ein Ausweichmanöver zur Verfügung. Die Kämpfe sind heftig und oft muss man sich durch Ausweichen oder Parieren für Angriffe öffnen, was den Kämpfen eine Art Rhythmus gibt. Diese Sequenzen haben einen fantastischen filmischen Look, werden aber mit der Zeit ein wenig eintönig, was uns zur größten Herausforderung des Spiels bringt.

Wenn man Senua's Saga: Hellblade II isoliert als ein Spiel im traditionellen Sinne betrachtet und es mit anderen Spielen vergleicht, unabhängig vom Genre, gibt es viele Spiele, die besser sind als Hellblade II. Das ist völlig fair, wenn man das Spiel als solches betrachtet, denn dann greift Senua's Saga: Hellblade II mit seinen einfachen Rätseln und dem relativ eintönigen Kampfsystem zu kurz. Sie können das Spiel auch als ein Erlebnis betrachten, das mit dem Anschauen eines Films im Kino vergleichbar ist, bei dem Sie sich vom Rhythmus der Schlachten, der unglaublich schönen Grafik, dem immersiven Sound (zu dem wir gleich noch kommen werden) und der brutalen Geschichte mitreißen lassen, bei dem Sie, wenn Sie sich dafür entscheiden, Senua's Saga: Hellblade II wird mit ziemlicher Sicherheit einen großen Eindruck auf Sie machen.

Schauen wir uns an, was diese Enhanced Edition im Vergleich zu der im Frühjahr 2024 veröffentlichten Ausgabe bietet. Erstens hat das Spiel jetzt 60fps Performance Mode, was wirklich gut funktioniert - es gibt nur wenige Abstufungen in Bezug auf die Grafik im Vergleich zu den 30fps Quality Mode, die das Spiel immer noch hat - und die immer noch visuell am beeindruckendsten ist. Ich habe das Spiel für diese Rezension im neuen Performance Mode auf PS5 Pro durchgespielt, und diese Screenshots stammen aus dieser Version. Auf dem PC gibt es jetzt eine "Sehr hoch"-Einstellung, die eine noch bessere Grafikqualität als zuvor bietet.

Außerdem ist die bekannte Dark Rot Mode aus dem ersten Spiel wieder da, in der Senuas Körper und Geist jedes Mal, wenn sie stirbt oder versagt, von einer dunklen Fäulnis heimgesucht werden, und wenn die Fäulnis stark genug wird, ist ihre Reise vorbei und ihr gesamter Fortschritt wird ausgelöscht.

Die Photo Mode des Spiels wurde aktualisiert, einschließlich einer "Bewegung"-Option, so dass Sie sowohl kurze Videos als auch Bilder erstellen können, und schließlich wurden mehr als vier Stunden Kommentare von den Entwicklern und Schauspielern hinzugefügt, die die Geschichte der Entstehung des Spiels und die Entscheidungen, die auf dem Weg getroffen wurden, erzählen. Sowohl diese Kommentarspur als auch Dark Rot Mode werden verfügbar, wenn du die Geschichte des Spiels zum ersten Mal durchspielst, und das dauert in der Regel 7-10 Stunden, je nachdem, wie gründlich du die Umgebung erkundest und auf welchem Schwierigkeitsgrad du spielst.

Senua's Saga: Hellblade II ist einfach immer noch eines der visuell beeindruckendsten Spiele, die wir auf unseren Konsolen spielen können. Die Umgebungen und Charaktere werden mit einem unglaublich hohen Detailgrad zum Leben erweckt. Die schmutzige und rohe künstlerische Ausrichtung mit verfallenen und verlassenen Siedlungen, verwunschenen Wäldern, schwarzen, windgepeitschten Stränden, klaustrophobischen und dunklen Höhlen sowie die brutalen Schlachten, bei denen die Kamera ständig schöne Winkel liefert, machen Hellblade II zu einem visuellen Erlebnis, an das ich mich nirgendwo anders erinnern kann.

Für den Ton hat Ninja Theory binauralen 3D-Sound verwendet, und ich würde auf jeden Fall empfehlen, das Spiel mit einem guten Paar Kopfhörer zu spielen. Binaural bedeutet im Grunde genommen "beide Ohren benutzen", und der Ton wird so aufgenommen, dass verschiedene Klänge und Stimmen in einem 3D-Bereich um den Player herum platziert werden können und so aufgenommen werden, wie das menschliche Ohr sie hört. Das bedeutet, dass die Stimmen, die Senuas Kopf ständig erfüllen, auf der rechten Seite, auf der linken Seite, über ihr, diagonal vor ihr und an allen möglichen anderen Orten platziert werden können, und wenn die vielen Stimmen darum kämpfen, gehört zu werden, hört es sich an, als würden sie um sie herum tanzen. Das Ergebnis ist einfach hervorragend und sehr beängstigend.

Die deutsche Schauspielerin Melina Jürgens liefert als Senua erneut eine herausragende Leistung ab. Ihr Einfühlungsvermögen und Talent werden durch die Tatsache relativiert, dass sie keine ausgebildete Schauspielerin ist, sondern eine freiberufliche Mitarbeiterin bei Ninja Theory, die ursprünglich als Stand-In eingesetzt wurde, als das Motion-Capture-Team ihre Techniken testen musste. Aber als das Team ihr Einfühlungsvermögen für die Rolle der Senua sah, wählten sie sie einfach als ihre endgültige Wahl. Sie macht einen fantastischen Job und hilft dabei, das Spiel auf ein noch höheres Niveau zu heben, und sie ist der Grund für einige der Gänsehautmomente, die ich bereits erwähnt habe.

Senua's Saga: Hellblade II ist immer noch ein hervorragendes Spiel, oder besser gesagt, eine hervorragende Erfahrung. Das Gameplay ist nicht besonders frisch und an einigen Stellen geradezu oberflächlich, aber es wird durch die fantastische Grafik - die oft völlig überwältigend ist -, das immersive Sounddesign und die herausragende Leistung von Melina Juergens aufgewertet.

Ich habe mich über einen weiteren Durchlauf von Senua's Saga: Hellblade II gefreut, diesmal in der neuen Enhanced Edition. Diese Version ändert das Spiel nicht wesentlich (obwohl das neue Performance Mode cool ist), aber sie verfeinert das Spiel und fügt neue Funktionen und einen neuen Spielmodus hinzu, und sie gibt einem ganz neuen Publikum auf PlayStation die Möglichkeit, diese brutale Wikingergeschichte zu erleben.

Dies ist definitiv kein Spiel für jedermann. Weit davon entfernt. Es ist nicht so konzipiert, wie es Spiele normalerweise im Jahr 2024/2025 sind.