Senua's Saga: Hellblade II als rein digitale Veröffentlichung

Im Anschluss an die Xbox Developer_Direct gestern Abend wurde ein Blogbeitrag auf Xbox Wire veröffentlicht, der sich mit einigen der feineren Details über die bevorstehende und erwartete Fortsetzung von Ninja Theory, Senua's Saga: Hellblade II, befasste.

In diesem Artikel wurde beiläufig erwähnt, dass das Spiel kein physisches Debüt bekommen wird und nur als digitaler Titel verkauft wird, und dass seine Geschichte ungefähr die gleiche Länge wie das erste Spiel haben wird.

"Senua's Saga: Hellblade II wird ein Spiel sein, das von Herzen kommt - ein Spiel, das ähnlich lang ist wie das erste Hellblade, mit einer fokussierten Erzählung und nur digital zu einem Preis von 49,99 US-Dollar verkauft wird."

In dem Artikel wurde auch darauf hingewiesen, dass Senua's Saga: Hellblade II vom ersten Tag an eine ziemlich umfangreiche Lokalisierungsunterstützung bieten wird, die insgesamt 26 Sprachen mit Untertiteln umfasst.

Das Spiel erscheint am 21. Mai 2024 für PC und Xbox Series X/S und ist vom ersten Tag an Teil der Game Pass -Bibliothek. Seht euch hier das neueste Gameplay an.