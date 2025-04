Sentry stiehlt allen in den finalen Thunderbolts* Trailern die Show

HQ

Captain America: Brave New World ist vorbei, die erste Saison von Daredevil: Born Again ist abgeschlossen, es ist noch nicht ganz an der Zeit, die Fantastic Four zu treffen, was bedeutet, dass sich alle Augen und der Fokus auf den bunt zusammengewürfelten Haufen von "Helden" verlagern, die die Thunderbolts bilden.

Die Bande, zu der Florence Pughs Yelena Belova, David Harbours Red Guardian, Sebastian Stans Bucky Barnes, Hannah John-Kamens Ghost, Olga Kurylenkos Taskmaster und Wyatt Russells U.S. Agent gehören, hat die Aufgabe, die Welt vor Lewis Pullmans Sentry zu retten, einem neuen Charakter, der in der Marvel Geschichte eine der mächtigsten Individuen von allen ist, Ein Wesen, das in der Lage ist, die Leere zu beherrschen und Dunkelheit über die Welt zu werfen. Die Ankunft von Sentry ist zum Teil der Grund, warum die Thunderbolts in Aktion gerufen werden mussten, da das Sternchen im offiziellen Namen des Films (Thunderbolts* ) darauf zu verweisen scheint, dass die Avengers nach den noch jüngsten Ereignissen von Avengers: Endgame nicht verfügbar sind.

Thunderbolts* wird ab dem 2. Mai in die Kinos kommen, und der letzte Trailer für den Film hat nun sein Debüt gegeben und ein Abenteuer angeteasert, das in letzter Zeit eines der besseren von Marvel zu sein scheint. Ob das Realität wird, müssen wir selbst sehen, wenn der Film in die Kinos kommt.