Sentinels betritt Valorant Game Changers Circuit mit einem Team, das in Zusammenarbeit mit Blue Otter entwickelt wurde

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Die Valorant Game Changers 2026 Saison nimmt Fahrt auf, was bedeutet, dass alle Augen wieder auf die Frauen-Wettkampfszene gerichtet sind. Zu diesem Zweck haben einige Teams beschlossen, den Sprung in den Esport zu wagen, wobei Evil Geniuses kürzlich ein Game Changers-Team verpflichtet hat, das in Südamerika antreten wird. Sentinels verpassen auch nicht die Gelegenheit, die Wettbewerbsszene zu erkunden.

Im Rahmen einer Zusammenarbeit mit der Organisation Blue Otter hat Sentinels eine Game Changers-Organisation gegründet, die den Namen SEN Otters trägt. Das Team besteht aus fünf Kernspielern, zwei Ersatzspielern, einem Manager, einem Cheftrainer und einem Assistenztrainer. Wer jeder dieser Personen ist, sehen Sie unten das vollständige SEN Otters Team.



"Avery"



"Battison"



"CYN"



"MAYYY"



"Oase"



"Invertieren" als Ersatz



"Princessicy" als Ersatz



"JacSakura" als Managerin



"Lolooomir" als Cheftrainer



"Scorezy" als Assistenztrainer



Die SEN Otters treten in der Nordamerika-Division an, die später heute ihre erste Runde startet und bis zum 5. Juni läuft.