SensorTower: Stadia App wurde bisher nur 550.000 Mal heruntergeladen

Im November 2019 startete Google unter anderem in Deutschland den Streaming-Dienst Stadia. Kritiker haben die Technik, die Kunden Zugriff auf ein leistungsstarkes Rechenzentrum gewährt, mit dem man Videospiele auf dem Smartphone streamt, eher lauwarm aufgenommen. Auch die Spieler scheinen nicht gerade in Eile gewesen zu sein, die moderne Technologie auszuprobieren, obwohl Google ihr Angebot und das Games-Portfolio seitdem kontinuierlich ausbaut. Trotzdem scheint es so, als sei der eigentliche Durchbruch noch nicht erfolgt.

Ein Zeichen dafür liefert PocketGamer, die auf Basis eines Berichts der Marktanalysten SensorTower Schätzungen zur Verbreitung von Google-Stadia-Abonnenten angestellt haben. Demnach wurde die für den Dienst erforderliche Anwendung nur etwa 550.000 Mal heruntergeladen. 70 Prozent davon sind bereits im November gezählt worden, was weder ein großes Interesse zum Start, noch eine optimistische Tendenz für das neue Jahr sein dürfte.

Außerdem muss beachtet werden, dass man die App natürlich auch herunterladen kann, ohne ein Pro-Abonnement zu besitzen. Vielleicht ist die reale Zahl der Nutzer demnach noch geringer, als SensorData glaubt. Übrigens wurden drei Viertel der Downloads (n=409.000) im Google-Play-Store durchgeführt, der Rest entfällt auf Apple. Dass diese Daten nicht komplett an den Haaren herbeigezogen sind, belegt ein ähnlicher Bericht aus dem vergangenen Jahr.