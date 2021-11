Sensor Tower: Downloadzahlen von Pikmin Bloom bleiben hinter Pokémon Go und Harry Potter: Wizards Unite zurück

HQ

Sensor Tower beschäftigte sich mit dem Interesse der Handyspieler an Pikmin Bloom. Laut der Webseite, die zur Analyse von mobilen Apps globale Reichweitedaten einsieht, wurde das AR-Spin-Off seit dem Soft-Launch vor etwa 2 Wochen ungefähr 2 Millionen Mal heruntergeladen. Das hört sich für Videospiele ziemlich viel an, ist für den F2P-Smartphone-Bereich aber ziemlich vernachlässigbar. An die beiden vorherigen Spiele des Entwicklers reicht das Game zum Beispiel nicht heran.

Pokémon Go wurde in den ersten 14 Tagen auf der gesamten Welt satte 75 Millionen Mal heruntergeladen, Harry Potter: Wizards Unite freute sich im gleichen Zeitrahmen über 12,4 Millionen Downloads. Laut Sensor Tower zeigen die japanischen Spieler das größte Interesse an diesem Titel, da etwa 40 Prozent der Nutzer aus dieser Region stammt. Nach Japan kommen die meisten Spieler aus den USA und Großbritannien.

Quelle: Nintendo Life.