Sennheisers Profil-USB-Mikrofon zielt darauf ab, sowohl zugänglich als auch qualitativ hochwertig zu sein

HQ

Im Rahmen unserer Quick Look-Videoserie bekommen wir eine ganze Reihe verschiedener Mikrofone in die Hände. In diesem Sinne hat die neueste Episode Sennheiser's Profile USB Mic als Schwerpunkt, während wir mit dem Gerät herumspielen und einige Gedanken darüber austauschen, was es auf den Tisch bringt.

Dieses Mikrofon wurde entwickelt, um ein Gadget zu sein, das sowohl zugänglich ist, als auch nicht an Qualität spart, es wird über USB mit Strom versorgt, verfügt über eine Nieren-Kondensatorkapsel, eine Soft-Touch-Stummschalttaste, einstellbare Neigungsfunktionen, Mix-Steuerung und vieles mehr.

Um zu sehen, ob das Profile USB Mic das nächste Mikrofon für Sie ist, sollten Sie sich die neueste Episode von Quick Look unten ansehen.