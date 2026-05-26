Sennheiser kündigt Momentum 5 Wireless ANC Headphones an

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Sennheiser hat die Momentum 5 Wireless Kopfhörer angekündigt, die laut Tech Power Up laut Tech Power Up nicht mehr und nicht weniger als "die leistungsfähigste und benutzerorientierte Weiterentwicklung der bisher gefeierten Kopfhörerserie" sein sollen. Diese neuen Kopfhörer bringen außerdem "bedeutende Verbesserungen, um das tägliche Hören für den modernen Audioenthusiasten zu verbessern".

Momentum 5 Wireless verfügt über einen 42-mm-Wandler, der in Tullamore, Irland, hergestellt wird. Sie werden von den HD-600-Kopfhörern inspiriert und auf einen vollen Klang mit dynamischem Bass abgestimmt. Es verfügt über Hi-Res-Audio-Zertifizierung, Snapdragon Sound-Technologie mit Bluetooth-Audiocodec-Unterstützung bis zu aptX verlustfrei.

Da wir in der Gegenwart leben, nutzt dieses Momentum 5 Wireless den neuen 8-Band-EQ der kostenlosen Smart Control Plus Begleit-App, maßgeschneiderte Presets und die intelligente Soundpersonalisation-Engine. Die Momentum 5 Wireless Plattform bietet Besitzern neue und optimierte Funktionen durch Firmware-Updates für DSP und drahtlose Engines. Die Kopfhörer werden mit Bluetooth 5.4 direkt ausgeliefert und sind für die Zukunft entwickelt: Die Kopfhörer sind für Bluetooth 6.0 über eine zukünftige Firmware-Version bereit.

Kopfhörer werden mit ihrem aktiven Geräuschunterdrückungssystem bis zu dreimal so effektiv sein, um ablenkende Sprachgeschwätze zu reduzieren. Die Anzahl der Mikrofone, die für ANC- und Transparenzaufgaben vorgesehen sind, hat sich verdoppelt, wobei vier Mikrofone pro Seite umfassende Verbesserungen erzielen.

Natürlich gibt es Schnellladen und bis zu 57 Stunden Akkulaufzeit pro Ladung mit aktiviertem ANC. Der 700-mAh-Akku ist vom Nutzer austauschbar. Lagerkoffer ist 20 % kleiner. Im Gehäuse sind außerdem ein USB-Typ-C-Ladekabel und ein 3,5-mm-analoges Audiokabel enthalten.

Momentum 5 Wireless wird in Schwarz-, Weiß- und Denimfarben erhältlich sein, mit einem empfohlenen Verkaufspreis von 399,99 USD. In den USA beginnen die Verkäufe am 16. Juni.