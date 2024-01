Sennheiser bringt drei neue Wireless-Produkte auf den Markt

HQ

MOMENTUM True Wireless 4 hat Upgrades und Verbesserungen gegenüber seinem Vorgänger erfahren.

Laut Sennheiser "liefert es einen unvergleichlichen Klang für den Liebhaber von vernetztem Audio, mit einer beeindruckenden Liste von Konnektivität", da es auf der Qualcomm S5 Sound Gen 2-Plattform basiert und aptX verlustfrei und mit geringer Latenz verwendet.

Da es sich um Bluetooth 5.4-Ohrhörer handelt, kommt auch Auracast-Unterstützung auf den Tisch, und ein überarbeitetes Antennendesign sorgt für "außergewöhnliche Signalkontinuität unterwegs". Verbessertes adaptives ANC, weiterentwickeltes Tuning in Kombination mit einem verbesserten Akkusystem sorgen für 7,5 Stunden ununterbrochenen Hörgenuss. Das Gehäuse ist Qi-Aufladung. Es stehen drei Farben zur Verfügung; Schwarzes Kupfer, metallisches Silber und Graphit.

Die Vorbestellung beginnt am 15. Februar für £259.99 / €299.99 EUR.

Der ACCENTUM Plus ist ein "Premium-Kopfhörer-Hörerlebnis für weniger". Mit Bluetooth 5.2 und mit Schwerpunkt auf Klangqualität, Akkulaufzeit und vielseitiger Konnektivität. Er unterstützt sogar Codecs wie aptX und bietet Ihnen 50 Stunden Hörzeit pro Ladung. Touch-fähige Ohrmuscheln bieten eine intuitive Funktionssteuerung.

Die Windreduzierung und der einstellbare Seitenton ermöglichen es dem Träger, sein Geräuschziel in Kombination mit adaptivem ANC zu optimieren, so dass es sich ständig an Änderungen der Umgebungsgeräusche um den Träger herum anpassen kann. Wenn kabelloses Hören nicht erlaubt ist, ist ein Kabel zum Anzapfen von Bordunterhaltungssystemen oder anderen Kopfhörerausgängen im Lieferumfang enthalten – das gesamte Paket lässt sich in der mitgelieferten Reisetasche verstauen. Die Farben Schwarz und Weiß sind ab dem 20. Februar für 199,99 £ / 229,99 € EU erhältlich.

Der Ton erhält biometrisches Echtzeit-Feedback in MOMENTUM Sport, einem neuen kabellosen Ohrhörer, der für Fitness optimiert ist, so behaupten sie zumindest. Es integriert sowohl einen Photoplethysmographie-Herzfrequenzsensor (PPG) als auch einen Körpertemperatursensor, die jeweils wichtige Daten an gängige Fitness-Apps und -Geräte ausgeben können.

Die Herzfrequenzdaten von MOMENTUM Sport lassen sich nahtlos mit "vielen beliebten Sportgeräten und -apps wie Apple Watch/Health, Garmin Watch/Connect, Strava, Peloton und mehr " verbinden und integrieren. Sie haben sich mit Polar zusammengetan, um den Nutzern vollen Zugriff auf die Elite-Biosensorik und Datenanalyse von Polar zu geben, einschließlich der Körpertemperatur, die Echtzeit-Einblicke während des Trainings und tiefere Offline-Analysen über das Polar Flow App-Ökosystem bietet.

Die Ohrhörer verfügen über einen akustischen Entlastungskanal und ein halboffenes Design für ein natürliches Umweltbewusstsein. Das brandneue Akustiksystem verfügt über einen neu gestalteten Schallkopf und dank IP55-Schweiß- und Wasserbeständigkeit, einem stoßfesten Gehäuse und verstopfungssicheren Ohrstöpseln ist der MOMENTUM Sport so gebaut, dass er den Strapazen jedes Trainings standhält. Die IP54-zertifizierte, Qi-fähige Tragetasche bietet Platz für bis zu drei zusätzliche Aufladungen der Ohrhörer und verlängert die Wiedergabezeit von bis zu 6 Stunden auf insgesamt 24 Stunden.

Eine Schnellladefunktion bietet bis zu 45 Minuten Wiedergabe nach nur 10 Minuten USB-C-Aufladung. MOMENTUM Sport wird ab dem 9. April für 259,99 £ / 329,99 EUR erhältlich sein und in drei Farben erhältlich sein; Polarschwarz, gebrannte Olive und metallischer Graphit.