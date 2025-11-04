Sennas McLaren MP4/6 von 1991 steht zum Verkauf

HQ

Wenn Sie wirklich, wirklich ein Stück Motorsportgeschichte besitzen wollen und sich nicht mit einem Helm von Lewis Hamilton oder einem Handschuh von Max Verstappen zufrieden geben, dann könnte die bevorstehende Auktion von Ayrton Sennas altem McLaren MP4/6 von 1991 bei RM Sotheby's etwas für Sie sein. Das F1-Auto ist so ikonisch, wie ein Rennwagen nur sein kann, im Besitz eines privaten Sammlers in Dubai und wird derzeit zu einem Preis zwischen 12 und 15 Millionen US-Dollar verkauft.

Sothebys:

"Das Chassis MP4/6/1 war nicht nur das Auto, das Senna seinen ersten Heimsieg bescherte. Er war auch der erste der Baureihe und das Auto, mit dem der Brasilianer im Februar 1991 in Estoril an der Seite von Gerhard Berger den neuen MP4/6 zum ersten Mal kennenlernte. Das Auto selbst war ein Meisterwerk der Ingenieurskunst, das von Chefdesigner Neil Oatley unter der technischen Leitung von Gordon Murray geliefert wurde. Er verfügte über einen völlig neuen 3,5-Liter-V-12-Motor, der 720 PS leistete und auf schreiende 13.800 U/min drehte, der mit einem Sechsgang-Schaltgetriebe gekoppelt war, alles in einem Kohlefaser-Monocoque-Chassis untergebracht und mit einer Kohlefaser-Karosserie verkleidet war. Fast 35 Jahre später ist der MP4/6 immer noch ein analoger Traum, der sinnbildlich für eine der gefeiertsten Epochen der Formel 1 steht.

Mit acht Grand-Prix-Siegen und gleichzeitigen Fahrer- und Konstrukteursmeisterschaften beendete der MP4/6 eine der erfolgreichsten Perioden von McLaren im modernen Wettbewerb. Es wird für immer das Modell sein, das Senna seine letzte Weltmeisterschaft bescherte, und es ist das letzte Mal, dass die Weltmeisterschaft von einem Auto gewonnen wird, das sowohl ein Schaltgetriebe als auch einen V-12-Motor hat. In einer Welt des Wandels war es das Beste einer aussterbenden Spezies. Das Chassis MP4/6-1 ist das am meisten gewürdigte Chassis für seine historische Rolle bei einer der größten aller Grand-Prix-Fahrten eines der größten Grand-Prix-Fahrer überhaupt. Sicherlich einer der wertvollsten Besitztümer von McLaren, ist es bemerkenswert, dass dieses fast mythische Auto jemals der Schwerkraft des Werks entkommen durfte, aber es entkam, als es 2020 vom Einlieferer erworben wurde. Vor dem Verkauf wurde das Chassis MP4/6-1 von McLaren Heritage wieder in einen rennbereiten Zustand versetzt und anschließend dem Markenspezialisten Paul Lanzante Ltd. für einen flüssigen Wechsel, eine Wartung und einen statischen Start anvertraut. Er wird für eine weitere Inspektion und Inbetriebnahme an Lanzante Ltd (McLaren Petersfield) zurückgegeben, bevor er an seinen neuen Besitzer ausgeliefert wird, während er mit einem McLaren-Echtheitszertifikat sowie der gesamten erforderlichen Startausrüstung angeboten wird, einschließlich externem Anlasser, Wasserturm, ferngesteuertem Armaturenbrett, Kraftstoffgrundierung und Motorvorwärmer."