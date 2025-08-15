Senioren machen Parkour und gehen deshalb viral

HQ

Senioren in Oulunsalo, Finnland, beschlossen, etwas anderes zu machen. Sie beschlossen, Parkour auszuprobieren und ein Video darüber auf Instagram zu drehen. Laut finnischer YLE liegen die Aufrufe bei über 860 000, so dass wir diesen Trend getrost als viral bezeichnen können.

Der Vorsitzende des Seniorenvereins von Oulunsalo, Jukka Pekka Ansamaa, ist sehr zufrieden und rechnet mit einem weiteren Anstieg der Zahlen. Ansamaa gefällt die Tatsache, dass es beim Parkour darum geht, sich gemeinsam zu bewegen.

"Es war eine sehr gemeinschaftliche Veranstaltung, das machte definitiv den Charme aus. Wenn jemand etwas nicht tun konnte, holte er sich Hilfe und wir machten lachend weiter."

Videospiel-Enthusiasten kennen Parkour wahrscheinlich aus Spielen wie Mirror's Edge oder Dying Light. Parkour für Senioren ist nicht so spektakulär, aber immerhin hatten alle Spaß.