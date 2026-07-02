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Nachdem Senegal eine grausame Ausscheidung bei der Weltmeisterschaft erlitten hatte, von einem 0:2 in der 85. Minute auf eine 3:2-Niederlage gegen Belgien durch einen umstrittenen Elfmeter in der 125. Minute, hat Mittelfeldspieler Pape Gueye, der für Villarreal in Spanien spielt, erklärt, er werde "eine Pause" von der Nationalmannschaft einlegen, bis sich der aktuelle Trainerstab ändert.

"Ich komme zurück, um ein paar Worte zur Eliminierung zu sagen... aber ich verkünde heute, dass ich, solange dieser Trainerstab vorhanden ist, eine Pause von der Nationalmannschaft einlegen werde", sagte Gueye nach dem Spiel auf Instagram. Gueye, 27 Jahre alt, traf in der Gruppenphase zweimal gegen den Irak, wurde jedoch in der 66. Minute von Trainer Pape Thiaw vom Platz genommen – eine Entscheidung, die er ablehnte, da er sich körperlich wohlfühlte.

Unter Pape Thiaw ist Senegal großen Erfolgen im Fußball nahegekommen, wurde jedoch auf die grausamste Weise verwehrt. Zu diesem vermutlich unterschätzten Ausscheiden bei der Weltmeisterschaft war der Vorfall, der das Team vermarktete, dass die Confederation of African Football (CAF) ihnen den im Januar gewonnenen Afrika-Cup-Titel entzogen hatte: Sie gewannen das Spiel, aber nach einem 17-minütigen Protest, bei dem die Spieler das Spiel aus Protest wegen eines weiteren umstrittenen Elfmeters verließen.

Im März entschied die CAF, dass die Spieler aus Senegal gegen die Regel verstoßen hatten, und daher wurde das Ergebnis für null erklärt und Marokko als Sieger ausgerufen. Senegal wartet derzeit auf eine Berufung vor dem Sportgerichtshof.