Seltsamer Sci-Fi-Titel Pragmata für PC, PS5 und Xbox Series X angekündigt

In den Abendstunden ist ein neuer Capcom-Titel im Netz aufgetaucht, der wenig später im PS5-Stream von Sony näher gezeigt wurde. Pragmata heißt das bizarre Sci-Fi-Spiel in einer zerstörten Welt, die viele aufregende Bilder in sich vereint. Was wir bislang gesehen haben lässt keine Aussage darüber zu, was das hier eigentlich für eine Art Spiel ist. Bis zur Veröffentlichung im Jahr 2022 bleibt aber auf jeden Fall noch Zeit, um das Konzept auszuarbeiten. Pragmata wurde für PC, Playstation 4 und Xbox Series X angekündigt.

