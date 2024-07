Seltener Nintendo PlayStation-Controller, der bei einer Auktion zum Verkauf angeboten wird

HQ

Falls Sie es noch nicht wussten: Sony hat vor langer Zeit beschlossen, in den Spielemarkt einzusteigen. Da das Unternehmen von Nintendos Erfolg in diesem Bereich wusste, wandte es sich an das Unternehmen, um eine Zusammenarbeit zu ermöglichen. Was geboren worden wäre, wäre die Nintendo PlayStation gewesen - eine aufgemotzte Super Nintendo-Konsole mit CD-ROM-Laufwerk.

Die Zusammenarbeit brach 1991 zusammen, und die Prototypen galten als zerstört. Einer tauchte jedoch 2015 auf und wurde 2020 verkauft. Jetzt hat ein Prototyp eines Controllers von dieser Konsole seinen Weg zu Heritage Auctions gefunden.

Es wird beschrieben als "das vertraute Gehäuse eines Super Nintendo-Controllers, aber mit dem Markenzeichen 'Sony PlayStation' in Dunkelgrau auf der Vorderseite".

Es ist nicht in perfektem Zustand, aber es ist immer noch ein Artikel, der seinen Preis für jeden reichen Gaming-Sammler wert ist. Wir müssen sehen, wie hoch der Preis ist, wenn es in den Verkauf geht.

